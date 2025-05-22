香港隊備戰亞洲盃外圍賽　下月大球場友賽尼泊爾明售票

為備戰下月在啟德體育場與印度進行亞洲盃外圍賽的分組賽，香港代表隊除了在月底與英超球會曼聯進行表演賽外，也會在6月5日與尼泊爾進行國際友誼賽，門票周五（23日）起在網上公開發售。

爭取連續兩屆打入亞洲盃決賽周，港隊下月對印度的比賽相當關鍵。足總除了已安排香港隊在5月30日在大球場與曼聯進行表演賽，亦落實會在大球場再鬥尼泊爾備戰。足總今日公布門票會在明日下午2時起，在Ticketflap公開發售，票價160元，特惠票40元，平台會收取15元手續費。足總又表示，除了特惠票外，比賽當日不會在大球場設有正價門票發售，如特惠票預售沽清就不會設即場售票。另外曼聯會在5月29日在大球場進行閉門的訓練。