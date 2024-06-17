本地球會的傑志今日（17日）宣布，香港隊的守將陳晉一落實加盟國內聯賽球隊的上海申花，這是第6位加盟中超聯賽的本地球員。另外亦有3名本地球員獲得泰國五人足球球隊垂青，成為登陸泰國五人聯賽的香港人。
港超的傑志今日公布，曾外借到西班牙的21歲本地球員陳晉一，在球會與上海申花取得共識後加盟該中超球隊。目前申花在中超聯賽排榜首，隊中有另一位在港出生的中國隊代表的戴浚偉，然而戴今季在申花的上陣次數不多，更落選近期的中國隊名單。21歲的陳晉一在2018年從晉峰轉投傑志，去年一度外借至西班牙第3級聯賽，也是首位在西班牙聯賽取得入球的香港球員。自2019年代表港隊對中華台北以來，陳晉一為香港隊上陣17次及有1個入球。
目前連同陳晉一在內，有6名本地球員效力中超聯賽，以及有3名本地球員在次一級的中甲效力。而早前與理文解約的徐宏傑，有傳會跟隨前港隊主帥的安達臣加盟中甲的雲南玉昆，但官方目前未有公布。故今季可能多達10名本地球員在國內效力。
另外，泰國的暖武里府五人隊公布3名香港球員黃梓豪、李浩然及陳樂謙一同加入，當中黃梓豪曾效力傑志，之後參與過《全民造星2》的節目，也參與過電影及YouTube的演出。暖武里府在去季的泰國五人聯賽14支球隊中排第8，而泰國的五人足球目前世界排名第6，在亞洲排行第1，比伊朗及日本還高，而在今年的五人足球錦標賽，泰國在主場出戰獲得亞軍，因此當地的五人足球水平是世界前列。