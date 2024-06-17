本地球會的傑志今日（17日）宣布，香港隊的守將陳晉一落實加盟國內聯賽球隊的上海申花，這是第6位加盟中超聯賽的本地球員。另外亦有3名本地球員獲得泰國五人足球球隊垂青，成為登陸泰國五人聯賽的香港人。

港超的傑志今日公布，曾外借到西班牙的21歲本地球員陳晉一，在球會與上海申花取得共識後加盟該中超球隊。目前申花在中超聯賽排榜首，隊中有另一位在港出生的中國隊代表的戴浚偉，然而戴今季在申花的上陣次數不多，更落選近期的中國隊名單。21歲的陳晉一在2018年從晉峰轉投傑志，去年一度外借至西班牙第3級聯賽，也是首位在西班牙聯賽取得入球的香港球員。自2019年代表港隊對中華台北以來，陳晉一為香港隊上陣17次及有1個入球。