香港隊斐濟友賽23人名單　18歲小將周子謙吳宇曦入選

下月作客南太平洋島國斐濟，參與在當地舉行三角賽的香港隊，今日（26日）公布23人的大軍名單。當中18歲效力東方的小將吳宇曦獲得徵召，同時7名在國內聯賽效力的球員亦獲選入大軍。港隊會在下星期一（9月2日）啟程前往當地，之後分別會與斐濟及所羅門群島兩支南太平洋島國進行友賽。

雖然目前港隊仍未確定主帥的人選，不過為爭取排名分數港隊作客斐濟參與當地的國際友誼賽。當中香港隊會先在9月5日對所羅門群島，並在9月8日對斐濟，所羅門群島目前世界排名141，而斐濟是153，兩隊排名都在159位的香港隊之上，因此港隊取勝會有利爭取更多排名分數。在港隊的公布中，未有公布是否繼續由助教的盧斯爾繼續代為領軍，還是由新的主帥掌舵。