香港隊斐濟友賽23人名單　18歲小將周子謙吳宇曦入選

下月作客南太平洋島國斐濟，參與在當地舉行三角賽的香港隊，今日（26日）公布23人的大軍名單。當中18歲效力東方的小將吳宇曦獲得徵召，同時7名在國內聯賽效力的球員亦獲選入大軍。港隊會在下星期一（9月2日）啟程前往當地，之後分別會與斐濟及所羅門群島兩支南太平洋島國進行友賽。
雖然目前港隊仍未確定主帥的人選，不過為爭取排名分數港隊作客斐濟參與當地的國際友誼賽。當中香港隊會先在9月5日對所羅門群島，並在9月8日對斐濟，所羅門群島目前世界排名141，而斐濟是153，兩隊排名都在159位的香港隊之上，因此港隊取勝會有利爭取更多排名分數。在港隊的公布中，未有公布是否繼續由助教的盧斯爾繼續代為領軍，還是由新的主帥掌舵。
在今日公布的名單中，共有7名在國內聯賽效力的球員，當中包括近期在上海申花表現不俗的陳晉一及深圳新鵬城前鋒安永佳，其餘還有滄州雄獅的孫銘謙、梅州客家的茹子楠，4位中超效力球員。另外比賽新鮮是兩名18歲青年球員周子謙及吳宇曦獲徵召，二人在之前也曾代表香港出戰省港盃，而今次會是首次的國際A級賽事。另外在德國效力的米高，亦確定隨隊。
香港隊23人名單：
門將：葉鴻輝（東方）、伍瑋謙（冠忠南區）、謝家榮（大埔）
後衛：孫銘謙（滄州雄獅）、周緣德（大連英博）、勞烈斯（廣西平果哈嘹）、鐘樂安（傑志）、周子謙（理文）、茹子楠（梅州客家）、陳晉一（上海申花）、余煒廉（無鍚吳鈎）
中場：林衍廷、余在言（東方）、陳俊樂（傑志）、黃威、胡晉銘（理文）、陳肇鈞（大埔）
前鋒：馬希偉、吳宇曦（東方）、祖連奴（傑志）、艾華頓（理文）、安永佳（深圳新鵬城）、米高（VfR Mannheim）