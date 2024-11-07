香港隊鬥菲律賓毛里裘斯名單　19歲馬斐初入選

香港代表隊將在本月11及19日，在主場進行兩場國際友誼賽，並在今日（7日）公布24人的決選名單。其中在德國聯賽效力的米高落選，並選入了19歲的傑志前鋒馬斐取代。

為爭取世界排名分數，以便在下月進行的2027亞洲盃第3圈外圍賽抽籤取得有利的檔次，港隊需要在未來兩場友賽取得分數。其中香港隊會在下周一先在大球場對菲律賓，之後在19日會改到旺角場與非洲代表毛里裘斯友賽。

港隊在今日公布了24人的決選名單，當中5位外流內地聯賽的球員周緣德、茹子楠、陳晉一、孫銘謙及安永佳繼續在陣，而新面孔將是傑志的19歲前鋒馬斐。不過，在德國低組別效力的米高，今次未有列入名單，這位前港甲名將之後在自去年一直都是港隊的常客。