香港隊︱亞洲盃外圍賽最後階段　港隊今晚迎戰阿富汗

香港代表隊今晚(8日)將在亞洲盃外圍賽登場，迎戰分組首個對手阿富汗，爭取打入亞洲盃決賽周的席位。球隊受到球員確診以及外流球員被阻止之下，將是對新任主帥安達臣的考驗。

賽前雖然認為港隊在今次外圍賽抽得好籤，然而在多位於國內聯賽效力的球員，因為球會拒絕放人以及國內防疫政策影響，而未能歸隊之下，令港隊只能用上本地聯賽的球員。而本地賽事又因為疫情及政府的決定之下，聯賽被迫腰斬以及一段時間缺乏訓練，影響本地球員的比賽狀態。

港隊雖然上月到泰國展開集訓備戰，並在上星期一與馬來西亞進行友賽。不過，當港隊抵達印度之後，又有球員因為確診，將要缺席比賽，對於香港隊來說是多重的打擊。港隊新任主帥的安達臣，雖然希望一改以往主守的打法，然而在兵源緊絀之下，能否打出令人滿意的表現仍然存疑。

港台電視32台直播

對手的阿富汗世界排名150，與香港的147雖然相距不遠，但實力被視為較港隊稍弱。球隊的球員皆來自世界各地，但多數在較低組別的聯賽或僅是青年球員。球隊早前到越南備戰，並以兩球不敵越南。

香港電台電視早前已宣布，將在32台直播港隊的3場賽事，同時足總亦宣布深水埗V Walk商場以及屯門的V City將會進行賽事的直播。比賽將在今晚7時半展開。