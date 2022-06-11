香港隊︱安永佳連續兩仗入波　香港3:0贏柬埔寨出線機會濃

亞洲盃外圍賽第3圈的分組賽，香港隊在第2場以3:0擊敗柬埔寨，目前在分組取得6分，最後一仗對印度即使賽和都很大機會取得來年的亞洲盃決賽周入場券。

首仗以2:1擊敗了阿富汗，香港隊第2場面對同組排名最低的柬埔寨。在港隊新帥安達臣的進攻迫搶打法之下，港隊開賽表現已相當進取。比賽到19分鐘就已經撕破柬埔寨的防線，孫銘謙個人突破入禁區後，雖然被對手包圍下未能起腳，但趕到的隊友安永佳在禁區內起腳，對手門將冷不防下，被港隊先開紀錄。

落後的柬埔寨2分鐘後又再失守，港隊在左路的一個角球，對手門將及後防的防守失誤，孫銘謙頭槌輕搖，為香港將比分拉開至2:0。柬埔寨之後有一次入球機會，只是Sieng Chanthea射門斜出，港隊半場亦以2球領先。

陳肇鈞下半場擴大比數

換邊後柬埔寨作出多個變動，對港隊構成一點壓力，但仍未能取得追近比分的機會。而港隊之後亦作出變動，60分鐘後備入替的陳肇鈞，上陣不過3分鐘就與安永佳左路的一次合作，安永佳傳中由陳肇鈞插水式頭槌，為香港擴大比數至3:0。雖然港隊之後的體能下降，讓柬埔寨開始有些攻門機會，但重獲正選的港隊門將葉鴻輝仍力保不失，最終港隊以3:0力克柬埔寨。

兩戰全勝的港隊，最後一場會對同組實力較強的印度爭取分組的首名。而今屆亞洲盃外圍賽，除了6支分組首名之外，還有5支最佳成績的次名可以爭取明年的亞洲盃入場券，因此目前手執6分的香港隊，要取得自1968年後再次打入決賽周機會已經高唱入雲。