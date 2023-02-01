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體育
2023-02-01 12:46:09

香港首個Curry Brand Day 挑戰技巧賽＋三分賽 仲有得DIY 專屬Tote Bag！

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居里

Curry Brand成立了兩年有多，今年首次在香港舉辦Curry Brand Day。

講到現今籃球射三分，自然會提起勇士MVP史提芬居里（Stephen Curry），這名將三分球愈射愈遠、logo shot當食菜般容易的射手出現後更改變了一眾年輕人打波風格，連帶落街場打波都見到波友學居里射完三分後再擺出招牌pose。雖然居里已年屆34歲，但其人氣有增無減，Under Armour亦於今年首次在香港舉辦Curry Brand Day，不只在九龍灣零碳天地舉辦Curry籃球鞋展覽及技術挑戰，亦可以和1:1 Stephen Curry立體模型，對三分球有信心的球手更可以網上預約報名參加「SHOOT LIKE CURRY三分球大賽」，有機會贏得Curry 籃球鞋及UA現金券！

挑戰專區

花式籃板四子棋 （Accuracy Challenge）

結合經典棋盤遊戲——4-In-A Row！運用投籃準繩度與小策略，把你的籃球於水平、垂直或對角線上連接起來，擊敗對手！

敏捷摩打手

（Reaction Challenge）

速度與節奏能換來時間與空間甚至勝算，因此，反應訓練是籃球員練習中必備項目！反應燈測試看似簡單，但毫秒之差隨時把冠軍寶藏白白送走！

展覽專區

歷代Curry籃球鞋展覽

Stephen Curry 與 Under Armour 多年來合作無間，先後推出共10代經典籃球鞋。場內設有10代Curry球鞋展覽，與籃球迷重溫歷代戰靴與每個經典時刻。

1:1 Stephen Curry

立體模型

與偶像Stephen Curry合照吧！身穿Under Armour 戰衣的1:1 Stephen Curry立體模型現身零碳天地，大人、小朋友可以近距離無限Selfie！
SHOOT LIKE CURRY STEPHEN CURRY

「SHOOT LIKE CURRY三分球大賽」報名詳情：

報名方法

於網站（https://www.currybrandhk.com/）上預約參加時段。（名額有限，先到先得）

* 所有成功報名及出席比賽的參賽者將獲Under Armour HK$100現金券

日期及時間

2023年2月18日（星期六）11am - 5pm

2023年2月19日（星期日）11am - 4pm

地點

九龍灣常悅道8號建造業零碳天地

參賽組別

（共四個）

公開組（男／女）

（19歲以上）

學生組（男／女）

（19歲或以下）

獎項

 

每個參賽組別均設有金﹑銀﹑銅獎各一名

金獎一名：Curry 籃球鞋一對* 及 Under Armour $2000 現金禮券

銀獎一名：Curry 籃球鞋一對* 及Under Armour $1000 現金禮券

銅獎一名：Under Armour 裝備 （價值 $1000）

* 籃球鞋款式視供應情況而定

所有體驗活動免費入場參加，其中「SHOOT LIKE CURRY三分球大賽」需預先報名。入場人士亦可以現場DIY帆布袋上，製作專屬的Tote Bag。

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