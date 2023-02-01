香港首個Curry Brand Day 挑戰技巧賽＋三分賽 仲有得DIY 專屬Tote Bag！

講到現今籃球射三分，自然會提起勇士MVP史提芬居里（Stephen Curry），這名將三分球愈射愈遠、logo shot當食菜般容易的射手出現後更改變了一眾年輕人打波風格，連帶落街場打波都見到波友學居里射完三分後再擺出招牌pose。雖然居里已年屆34歲，但其人氣有增無減，Under Armour亦於今年首次在香港舉辦Curry Brand Day，不只在九龍灣零碳天地舉辦Curry籃球鞋展覽及技術挑戰，亦可以和1:1 Stephen Curry立體模型，對三分球有信心的球手更可以網上預約報名參加「SHOOT LIKE CURRY三分球大賽」，有機會贏得Curry 籃球鞋及UA現金券！