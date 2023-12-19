香港17歲亞運代表周子謙 赴蘇超豪門格拉斯哥流浪試腳

效力港超球隊港會的香港亞運代表、17歲小將周子謙，目前正在蘇格蘭超級聯賽名牌球會格拉斯哥流浪試腳，出任右閘及中堅位置的他，早前獲轉會權威網站Transfermarkt推介為世界球壇24名明日之星的其中一人。
男拔萃讀書 去季代表港會戰港超
正於拔萃男書院讀書的周子謙，近日於社交平台公開自己在格拉斯哥流浪訓練基地穿上流浪訓練服的照片，他與隊中的英格蘭球員James Tavernier合照，稱視同樣踢右閘位置的對方為偶像。
資料顯示，周小時候已展現足球天分，8歲在港會學踢波，去年夏天獲一隊主教練東尼咸美頓邀請到一隊跟操，一課之後已獲邀留隊出戰港超，更有不少上陣機會，力抗各隊高質素前鋒，是港會去季成績異軍突起的其中一個驚喜。周子謙及後入選香港男足亞運代表隊，是隊中最年輕，他在第二場對烏茲別克的分組賽正選上陣，亦有在淘汰賽對伊朗及日本後備入替，成為創歷史闖進4強的一員。
轉會權威網站推介球壇「明日之星」
轉會權威網站Transfermarkt每年12月都推介24位來自不同國籍的「明日之星」(Talents Calendar)，今年獲選的球員包括阿仙奴、拜仁慕尼黑、巴西、阿根廷的青年軍，而周子謙亦是其中一人。Transfermarkt稱已他已表明希望未來於歐洲或美國球壇落班，估計他有機會打破香港球員歷來身價紀錄。