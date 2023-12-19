香港17歲亞運代表周子謙 赴蘇超豪門格拉斯哥流浪試腳

效力港超球隊港會的香港亞運代表、17歲小將周子謙，目前正在蘇格蘭超級聯賽名牌球會格拉斯哥流浪試腳，出任右閘及中堅位置的他，早前獲轉會權威網站Transfermarkt推介為世界球壇24名明日之星的其中一人。

男拔萃讀書 去季代表港會戰港超

正於拔萃男書院讀書的周子謙，近日於社交平台公開自己在格拉斯哥流浪訓練基地穿上流浪訓練服的照片，他與隊中的英格蘭球員James Tavernier合照，稱視同樣踢右閘位置的對方為偶像。