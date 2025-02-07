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體育
2025-02-07 10:55:00

馬些路宣布退休 曾為皇馬奪25座獎盃包括5次歐聯

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馬些路宣布退休 曾為皇馬奪25座獎盃包括5次歐聯。（資料圖片）

馬些路宣布退休 曾為皇馬奪25座獎盃包括5次歐聯。（資料圖片）

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皇馬素來多盛產強勁左閘，卡路士當然是經典傳奇人物，接班人兼巴西同鄉馬些路（Marcelo）亦唔弱，踢左閘但進攻威脅同樣強大，當球隊需要時，馬些路總能挺身而出。如今，36歲的馬些路正式宣布掛靴，結束其輝煌的職業生涯。

馬些路曾透露，他對足球的熱愛源於祖父，如今他將把這份熱情傳承給兒子——目前效力於皇馬青訓梯隊的安素艾維斯（Enzo Alves）。

卡路士接班人

馬些路自2022年離開皇馬後，曾效力奧林比亞高斯一年，隨後回歸母會法林明高。自去年11月起，他一直未有班落，最終決定退役。馬些路18歲時盟皇馬，被視為卡路士（Roberto Carlos）接班人，而他亦不負眾望。在皇馬生涯中，他一共為球隊贏得25座獎盃，包括6次西甲冠軍、5次歐聯冠軍及3次西班牙國王盃。此外，在回歸法林明高後，他亦奪得南美超級盃及南美自由盃。

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馬些路效力皇馬多年，上陣386場。（資料圖片） 馬些路身材不高大，腳法細膩及少受傷是優點。（資料圖片） 馬些路最後效力球會是母會富明尼斯，奪得南美超級盃及南美自由盃。（資料圖片） 馬些路兒子安素艾維斯（Enzo Alves）現效力皇馬，不過代表西班牙出戰國際賽而非巴西。

國家隊方面，馬些路為巴西上陣58場並攻入6球，曾於2013年贏得洲際國家盃。整體而言，他在皇馬上陣386次，作為左閘貢獻了26個入球，與C朗拿度在左路組成令對手聞風喪膽的連線，統治了整個2010年代。而其職業生涯總計出場663次，攻入52球。

森巴味濃 技術媲美前鋒

作為巴西土生土長的球員，馬些路踢球風格盡顯森巴足球的快樂與靈性。雖然司職左閘，他的技術水平卻媲美前鋒，具備中場球員的節奏掌控，以及巨星級的過人能力。他的後上助攻，成為西甲對手多年的噩夢，而在皇馬球迷心中，他的名字將永遠被銘記。

原文刊登於 Yahoo 體育

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