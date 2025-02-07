馬些路宣布退休 曾為皇馬奪25座獎盃包括5次歐聯

皇馬素來多盛產強勁左閘，卡路士當然是經典傳奇人物，接班人兼巴西同鄉馬些路（Marcelo）亦唔弱，踢左閘但進攻威脅同樣強大，當球隊需要時，馬些路總能挺身而出。如今，36歲的馬些路正式宣布掛靴，結束其輝煌的職業生涯。

馬些路曾透露，他對足球的熱愛源於祖父，如今他將把這份熱情傳承給兒子——目前效力於皇馬青訓梯隊的安素艾維斯（Enzo Alves）。

卡路士接班人

馬些路自2022年離開皇馬後，曾效力奧林比亞高斯一年，隨後回歸母會法林明高。自去年11月起，他一直未有班落，最終決定退役。馬些路18歲時盟皇馬，被視為卡路士（Roberto Carlos）接班人，而他亦不負眾望。在皇馬生涯中，他一共為球隊贏得25座獎盃，包括6次西甲冠軍、5次歐聯冠軍及3次西班牙國王盃。此外，在回歸法林明高後，他亦奪得南美超級盃及南美自由盃。