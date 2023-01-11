馬列斯大勇戰英聯盃 曼城強攻修咸頓

英聯盃是近年「藍月」曼城主帥哥迪奧拿最喜愛的「盃仔」，而該隊今晚深夜在8強作客遇上埋首護級的修咸頓(12/01 04:00)；就算臨場再收起兩大攻擊主將艾寧夏蘭特及奇雲迪布尼，加上後顧曼市打吡，但仍有強大火力，足以再晉一級。

雖然英聯盃重要性不高，但近年是聯賽爭霸常客的曼城，在哥帥麾下近5屆4度捧走英聯盃，今屆對上2圈更先後淘汰車路士及利物浦，誠意十足。該隊自世盃復賽後狀態回勇，5戰取得4勝1和，包括上仗在英足盃全程收起兩大攻擊重將艾寧夏蘭特及奇雲迪布尼，仍4比0大勝車路士。不過，「藍月」本周六英超早場將要作客曼聯演打吡戰，對爭標事關重大；今場南下作客，哥帥亦未必派出上述兩位愛將出任正選。

PLAN B攻擊組合夠殺

不過之前無緣踢世盃的阿爾及利亞翼鋒馬列斯，除了對上2圈皆有士哥外，復賽以來已攻入4球，狀態出色；今場若續配阿根廷新星前鋒祖利安艾華利斯、以及菲爾科頓及基亞利殊兩大土炮好手攻堅，仍然有足夠火力南下攻修咸頓。馬列斯賽前說：「現在各人狀態良好，並已準備就緒應付未來賽事，先鬥修咸頓，然後攻打吡；不會計劃得太遠，只盡力踢出好表現求勝。」