馬勒當拿死亡案　相熟醫生作供指不應送回家

已故阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）在2020年死亡的事故，有關的醫療失誤聆訊仍然繼續。治療馬勒當拿多年的醫生在法庭上指出，在馬勒當拿接受完手術後不應該將他送回家，而是要他繼續在診所療養。

馬勒當拿在2020年11月25日離世，他當時才剛接受過手術，並安排在家中療養。曾經治療馬勒當拿20多年的舒希達（Mario Alejandro Schiter）周二（8日）在聆訊中作供：「他應該送去復康診所，一個更能保障他的地方。」曾為馬勒當拿治療毒癮，他指：「我了解病人，我不會建議在家中療養。曾在他人生最壞的時間照顧他，我知道他不是易管理。」