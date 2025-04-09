馬勒當拿死亡案　相熟醫生作供指不應送回家

已故阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）在2020年死亡的事故，有關的醫療失誤聆訊仍然繼續。治療馬勒當拿多年的醫生在法庭上指出，在馬勒當拿接受完手術後不應該將他送回家，而是要他繼續在診所療養。
馬勒當拿在2020年11月25日離世，他當時才剛接受過手術，並安排在家中療養。曾經治療馬勒當拿20多年的舒希達（Mario Alejandro Schiter）周二（8日）在聆訊中作供：「他應該送去復康診所，一個更能保障他的地方。」曾為馬勒當拿治療毒癮，他指：「我了解病人，我不會建議在家中療養。曾在他人生最壞的時間照顧他，我知道他不是易管理。」
醫生指與缺乏醫療設備有關
舒希達在庭上表示，自己僅是顧問，沒有作出決策的能力。而他也僅在最後才獲診所告知他們安排馬勒當拿在家中療養。在對相關醫護人員的指控中，主要是指馬勒當拿的家中，缺乏必須要的醫療設備。舒希達表示自己有看過馬勒當拿的遺體：「所有證據都顯示，這是缺乏可以作出改變的醫療設備，最終導致心臟衰竭。」
馬勒當拿的死，在事後7名醫護人員，包括神經外科醫生、心理學家、精神科醫生及護士等被指控未有提供適當的治療，導致馬勒當拿在手術後於家中死亡。