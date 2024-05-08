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體育
2024-05-08 13:58:46

馬勒當拿1986年世界盃最佳球員獎座尋回　下月法國拍賣

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馬勒當拿的世界盃最佳球員獎座有指曾被盜。(資料圖片)

馬勒當拿的世界盃最佳球員獎座有指曾被盜。(資料圖片)

已故阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）在1986年，贏得的世界盃最佳球員的金球獎座，下月初會在法國進行拍賣，拍賣行預料可以「數百萬元」售出。不過有關物品曾被指遭人盜走。

法國的奧古特拍賣行負責今次的拍賣，該公司在周二（6日）公布有關的拍賣，負責人在接受訪問時表示：「這裡有很多故事和傳言，好似是被黑手黨偷走去製金。我們已做了所有需要的檢查，還報了警。我們接收到這金球獎大約一年，我們對它做了很多調查，包括向生產商了解亦指這狀況是很好。」

已故阿根廷球王馬勒當拿。(路透社)

已故阿根廷球王馬勒當拿。(路透社)

賣家稱曾聯繫馬勒當拿

拍賣行表示，有關的金球在2016年在法國由一名匿名買家購入，不過買家當時不知道自己買入的是甚麼：「他買入時還有很多東西，在初時他不知道這是那麼重要。他同時其實一次購入很多獎盃。然後他上網搜尋，才發現這可能是金球獎座。他有嘗試去找馬勒當拿和國際足協，不過沒能聯繫上。」

在1986年的世界盃，馬勒當拿在四強戰對英格蘭的表現至今仍為人津津樂道，除了是「上帝之手」的那個入球，還有一人扭過5名英格蘭球員射入，被後世投選為「世紀入球」。而他當時穿上的阿根廷球衣以及當時的比賽用球，最後都以數以百萬美元成交，拍賣行指：「這獎座象徵着他職業生涯的頂峰，他是世紀最佳的球員。我們看到之前他穿的球衣以大約900萬英鎊，而該場的用球亦價值200萬英鎊，所以我們估值也數百萬元。」

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