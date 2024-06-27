馬德里體育會8月訪港友賽傑志　承諾基沙文在陣門票最平120元

西甲球會馬德里體育會落實今夏訪港，於8月7日晚上8時在香港大球場與港超聯球隊傑志友賽，票價方面，內部認購為640元、基本門票一律420元，特惠票120元，下星期二（7月2日）中午12時起會在Cityline公開發售。

傑志今午（27日）為這場友賽召開記者會。總裁伍健透露，馬體會方面已承諾，包括法國射手的基沙文（Antoine Griezmann），阿根廷迪保羅（Rodrigo De Paul）、安祖哥利亞（Angel Correa）及拿侯爾盧斯路（Nahuel Molina）4位世界盃冠軍級的成員將會隨隊。伍健透露，對方表明即使他們能夠打入歐洲國家盃或美洲國家盃的決賽，也只有21日的假期，故他們最遲也會在8月5日歸隊，並出席在港的比賽。另外，伍健指這場比賽會是隊中老將黃洋的告別戰，這位在港效力多年的內地入籍港將，將以這場賽事結束職業生涯。