馬拉松｜東京奧運銀牌得主贏紐約馬拉松　悉尼成世界第7大馬拉松賽事

世界6大馬拉松之一的紐約馬拉松在周日（3日）舉行，荷蘭籍的索馬里跑手尼基爾（Abdi Nageeye）在末段超越前冠軍得主的捷比（Evans Chebet）奪得冠軍，而女子組冠軍由肯雅的捷姬雷伊（Sheila Chepkirui）首次勝出。另外世界馬拉松大滿貫（World Marathon Majors）宣布，悉尼馬拉松明年成為世界第7大馬拉松賽事。

在周日舉行的紐約馬拉松，東京奧運銀牌得主的尼基爾在末段，超越了2022年紐約的冠軍，以及2022及2023年波士頓冠軍的捷比，最終以6秒差距贏得冠軍，時間為2小時7分39秒。至於巴黎奧運金牌得主，埃塞俄比亞的杜拿（Tamirat Tola）就只得第4名。女子組方面，肯雅的捷姬雷伊就以2小時24分35秒完成，快巴黎奧運銅牌得主的奧比莉（Hellen Obiri）14秒。