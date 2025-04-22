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體育
2025-04-22 23:32:34

馬會支持國家青年足球隊赴英取經 曼聯基地受訓

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U15國少選拔隊隊員參觀曼聯主場館奧脫福球場，獲贈印有自己名字的球衣。

U15國少選拔隊隊員參觀曼聯主場館奧脫福球場，獲贈印有自己名字的球衣。(相片由馬會提供)

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U15國少選拔隊與曼聯青訓隊舉行友誼賽。 中國駐曼徹斯特總領事唐銳(前排右8)入場觀看U15國少選拔隊與曼聯青訓隊友賽。 U15國少選拔隊隊員參與曼聯提供的足球訓練課程。 U15國少選拔隊與阿仙奴青訓隊友賽。 曼聯足球學校總教練Mike Neary(右)為U15國少選拔隊隊員提供個人化指導。

香港賽馬會(馬會)與國家體育總局及中國足球協會合作，安排中國U-15國家男子足球選拔隊(U15國少選拔隊)於早前到英國集訓3星期，接受曼聯提供的訓練。
足球訓練營於3月19至4月10日舉行，U15國少選拔隊球員獲安排在英國參與曼聯提供的專業訓練課程，感受世界級球會的訓練氛圍。為提升競技水平、評估訓練成效，在曼聯及英格蘭超級足球聯賽(英超)的協助下，U15國少選拔隊亦在當地與四支英格蘭球會，包括曼聯、阿仙奴、列斯聯及史托港足的青訓梯隊友賽。

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友賽4球會青年軍 開拓文化視野

U15國少選拔隊並入場觀賞英超「曼市打吡」、青年足總盃四強曼聯對阿士東維拉等賽事，領略英超及英國足球文化的熱情與魅力。訓練營同時安排隊員參觀曼聯主場館奧脫福球場及博物館、英格蘭超級足球聯賽總部、英國國家足球博物館、大英博物館，開拓球員文化視野。 
中國駐曼徹斯特總領事唐銳為U15國少選拔隊舉辦歡迎晚會，並到場觀看他們友賽曼聯青訓隊及史托港足球會青訓隊，為國家足球小將打氣。唐銳鼓勵球員為國家於2035年成為體育強國的目標奮鬥，為中國足球的崛起貢獻力量。
馬會行政總裁應家柏表示，國家目前正大力培育足球人才，馬會作為植根香港的世界級體育組織，全力支持這項青訓計劃；未來會繼續加強與曼聯合作，並在國家體育總局的指導下，為內地更多有潛質的球員提供與世界一流青訓體系接軌的機會。

U15國少選拔隊在英國訓練期間，中國駐曼徹斯特總領事唐銳(第二排左6)在總領事官邸為隊員舉辦歡迎晚會。 U15國少選拔隊參觀英格蘭超級足球聯賽總部，與英超獎盃合照。 U15國少選拔隊參觀倫敦塔橋等地標，了解英國歷史文化。

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