馬灣一日遊︱拍拖親子五大景點 青馬大橋到最高點

如何前往馬灣？ 馬灣交通選擇多，乘船或巴士都可去到馬灣，港島區的朋友於中環2號碼頭乘船較快，而青衣站、荃灣站、荃灣西站或葵芳站乘巴士同樣方便，約20分鐘內就抵馬灣珀麗灣或沙灘廣場。

景點2︰青馬大橋橋底 有空可付入場費參觀挪亞方舟，否則可在馬灣沙灘盡頭跟方舟生命教育館外牆進發，沿鐵絲網一兩分鐘抵青馬大橋橋底。青馬大橋離海面高度54.6米，是香港機場核心計劃的重點項目，1997年4月27日開幕，5月22日通車。當機場快綫駛過時，低沉的隆隆聲響傳入耳朵。

景點3︰馬灣最高點 原路折返或繞過青馬大橋橋底往另一邊離開，於馬灣足球場旁有一條不明顯小徑通往馬灣最高點是69米的大嶺頭。路況轉為沙泥路，但仍然非常安全，在涼亭右轉向上行，為繼東灣沙灘外另一馬灣著名打卡位。打過卡後多行5分鐘抵大嶺頭三角測量站。

景點4︰馬灣最南端 時間尚早，前往馬灣最南端。順樓梯而落，經過一堆墓園。於紅色的思親亭左轉，約10分鐘抵大排咀碼頭。 大排咀與對岸、設燈塔的燈籠洲近在咫尺，看小船於汲水門大橋間穿梭，與燈籠洲釣魚翁打招呼，不經不覺又享受了廿分鐘海風。

景點5︰古蹟館不妨一到 折返至思親亭路口，左轉沿柏油路重返足球場。於公廁和消防局旁進入馬灣公園，設大鐘、庭園、杜鵑花園、意中園等打卡景點，原來是拍婚紗照的熱門地方。原本想訪馬灣舊村，但該地已開展工程，未能內進一看九龍關石碑。於是前往馬灣古蹟館。馬灣古蹟館前身是馬灣公立芳園學校，除了夏天最重要的冷氣外，馬灣古蹟館還設清朝古窰、唐代窯爐、重現古代馬灣人面貌，對歷史有興趣的不妨一到。

馬灣並不止以上五個景點，過百年歷史芳園書室為三級歷史建築，到訪時停業。太陽館要先預約才可到訪。而馬灣鳥望台、馬灣挪亞方舟也沒有時間參觀。當中挪亞方舟設酒店、展覽館、教育館、歷奇園地、單車場、自助餐等，或是親子放電之選。值得一提是馬灣是限制車輛區域，因此趕時間的只可乘市區的士。