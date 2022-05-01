馬鞍山行山路線｜連走四峰 中級路線經吊手岩上大金鐘

馬鞍山郊野公園位於新界東部，連接西貢郊野公園及獅子山郊野公園，有多條受歡迎的行山路線，而其中一條較為崎嶇難行的，莫過於連走馬鞍山（702米） 附近的山嶺，包括吊手岩（588米）、牛押山（677米）和大金鐘（534米），登山的路險要，落山亦多浮沙碎石，部分山徑兩旁便是斷崖，有一定危險性，新手不宜，亦不建議獨自前往。馬鞍山吸引我們的，除了可以挑戰一下中階難度的路線外，便是沿途的風景。 吊手岩、牛押山、 馬鞍山 、大金鐘行山路線 馬鞍山郊野公園 ► 吊手岩 ► 牛押山 ► 馬鞍山 ► 大金鐘 ► 昂平營地 ► 馬鞍山郊野公園

俯瞰馬鞍山 飽覽西貢風景 這條路線風光明媚，前段可以俯瞰馬鞍山及吐露港一帶景色，中後段則可欣賞西貢風景，開揚景致近乎一望無際。在馬鞍山居高臨遠，除了俯瞰馬鞍山、沙 田一帶的高樓大廈外，另一邊更能飽覽西貢半島、白沙灣和牛尾海的景色，那裏碧海與藍天相輝映，與另一邊的煩囂市景成鮮明的對比，不禁令我們聯想到港島西高山下的景致，同樣是市郊之景盡收眼底。雖然出發當天沒有下雨，但是部分時間雲層較厚，直到去到尾段時才開始放晴，白白浪費了這條路線的開揚景觀。大力建議各位打算行這條路線的朋友，一定要擇個天朗氣清的日子才出發。 這次，我們特意在深秋出發，其一是天氣較涼，其二是觀賞芒草。這條路線開揚，沿途遮蔭甚少，若打算夏天前往宜三思，亦需要做足防曬功夫。即使到了秋季，我們也不敢怠慢，除了防曬以外，亦帶了比平日更多的水。秋風起，不知不覺間又到芒草盛放的季節，而這次途經的芒草更叫我們意想不到，山上芒草盛放，以牛押山與馬鞍山之間的芒草最為壯觀，身高及人的金黃芒草滿佈山頭，隨風輕曳，置身在一片銀白海浪中猶如仙境。

秋天山上芒草盛放 若在黄昏時分當斜陽夕照，想必是一片金碧輝煌的醉人美景。在近年的賞芒浪潮下，這條路線的遊人不多， 不用排隊「打卡」，更是其難能可貴之處。「天涯何處無芒草」，記得朋友曾這樣打趣地有感而發；香港芒草處處，一到秋天，真的不難發現其蹤影，不用一窩蜂去大東山、黃牛山、大帽山，可能隨便走上一座山頭便能遇到。友人亦曾說笑：「香港的芒草跟野草一樣多。」後來我們做資料搜集，芒草對土壤肥沃度要求不高，可以生長於貧瘠土地，而且種子依靠風力傳播，加快繁殖速度，所以在不同地區的山頭都不難發現它們的蹤影。 這條路線的另一個亮點，必定是越過大金鐘後到達的昂平大草原。這個位於海拔400多米高的高原，四季都不乏遊人。而我們也在這裏經歷過不少人生的 「第一次」：第一次山藝班的露營課、第一次在山上跨年倒數、第一次與一班朋友在山上野餐……記得數年前初次遊昂平，那時連大金鐘也未敢登上，到現在已能輕鬆應付，這些年來在行山技術上的確有點進步。記得第一次來到昂平便愛上了這個地方，幾乎一望無際的大草原和無敵海景，而且還有七彩繽紛的滑翔傘在天際飛翔！而露營的營帳更是遍佈山頭各處，儼如聚落成一條「昂平 村」，熱鬧非凡。

關於馬鞍山行山路線各山峰 吊手岩（ 588 米）： 吊手岩位於西貢馬鞍山，高海拔588米，是香港著名險峰之一，與牛押山、 馬鞍山、大金鐘一脈相連。我們在馬鞍山郊野公園出發，先沿馬鞍山家樂徑走一小段路，在末段會見到危險警告牌，那裏便是進入吊手岩的入口。 牛押山（ 677 米）： 馬鞍山的兩個山峰之一，牛押山高海拔677米，是馬鞍山副峰，亦稱馬鞍尾。沿山脊前行，路段險要，兩旁是懸崖，幾年前亦曾發生意外，有登山人士失足墮崖。風景一望無際，可俯瞰沙田和西貢一帶景色。山上蝴蝶甚多，在春季，雁谷迷徑至馬鞍山一段路亦能觀賞杜鵑。 馬鞍山（ 702 米）： 馬鞍山主峰，海拔700米，又稱馬鞍頭。從牛押山先降至約600米，再上登至702米的主峰。兩峰之間形成一個窩位，有如馬鞍，因而稱為「馬鞍山」。馬鞍頭就在絕壁之上，原來亦是不少高級路線的入口處，我們自問力有不逮，故還是繼續走「大路」前行。 大金鐘（ 534 米）： 大金鐘屹立在昂平草原之上，其形如金鐘罩而得名。下臨西貢海，亦能俯瞰昂平草原，亦有滑翔傘擦身而過。大金鐘甚為陡峭，上山和下山時都需要手足並用。是不少遊覽昂平的遊人順道挑戰的目標，故雖然有一定難度，但人流甚多，亦有不少家長帶着小童登山，我們看着亦覺驚險。

先苦後甜 上吊手岩最險要 這條路線以「先苦後甜」來形容最合適不過，而前段路較難，遊人甚少。我們從馬鞍山郊野公園出發，便先上險要陡峭的吊手岩。離開馬鞍山家樂徑的觀景台後，便會見到漁護署豎立的危險警告牌，從這裏便轉入泥路，開始上坡。上攀吊手岩途中，不時要跨越大石級，或要在如斜坡的岩石上攀升。臨近山頂為最險要的一段路，我們戴上手套，扶着大石小心翼翼地爬上山。 一個回望，才發現儼如身處峭壁之上，若畏高的朋友千萬不要往下望！至於牛押山及馬鞍山雖比吊手岩高，但是難度相對較低，而風景卻更開揚。我們拿出了航拍機，便可把馬鞍山延綿不盡的山脊盡收鏡頭下。落馬鞍山的路段大石與碎石交錯，亦費了不少精神才去到馬鞍坳。最後登大金鐘便是技術的考驗，上斜的部分對我們來說並沒有太大難度，特別是與吊手岩相較下，大金鐘可說是「入門級」。但下山時難度提升了10倍！不少人要半蹲半坐才能緩慢地下山。離開大金鐘後便 到達廣受歡迎的昂平營地。