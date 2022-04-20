馬鞍山郊遊徑行山路線 | 三眼洞過青蛙石 昂平落西貢輕鬆之選

馬鞍山郊遊徑最令人卻步是前段的石屎路，由恆安開始行要近一小時才到起點，無風景可言。筆者推薦大水坑站起步，先後經過三眼洞和青蛙石，再完成整條馬鞍山郊遊徑，景色大升級。

馬鞍山郊遊徑 路線： 大水坑站>三眼洞>半坳嶺>青蛙石>馬鞍山燒烤場>馬鞍山郊遊徑>昂平觀景台（約400米）>大水井>北港凹路>新景台>西貢市中心 馬鞍山郊遊徑沿途景點一︰神秘的三眼洞 大水坑站B出口左轉上樓梯往大水坑村，經涼亭不久後轉右過閘口上斜。很容易錯過登三眼洞的入口，留意左方護土牆有一條繩子就是。前幾步略為崎嶇，但其實消耗不大不需手腳並用，幾分鐘繞過小峽谷，多走幾步就看到完整的三眼洞。沒有官方資料披露三眼洞由來，知道內情的不妨留言告之。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

馬鞍山郊遊徑沿途景點二︰青蛙石像真度100% 沿路上行幾分鐘可見三角測量站，有人稱之為半坳頂。可見女婆山、富安花園、沙田、針山、九肚山、恆安、耀安、馬鞍山運動場、雅景臺、馬鞍山村、吊手岩一帶景色，上行一會清楚看到青蛙石的側面，十分神似。 然而青蛙石一帶風化嚴重，謹記先企穩才拍照和被拍。續向東南方行，落樓梯為馬鞍山燒烤場。只想看三眼洞及青蛙石的，一小時內便可到馬鞍山村，連同步行回恆安約2小時，是難度不高、有景又短程的行山路線。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

馬鞍山郊遊徑沿途景點三︰昂平賞西貢美景 如想增加距離，就可沿馬鞍山郊遊徑而行。在樹蔭下行至麥理浩徑4段的涼亭約半小時內，再到昂平難度不高，可以在約400米海拔邊看滑翔傘，邊欣賞西貢美景，若遇上好天時視野更遠，景色大加分。昂平旁為大金鐘，又稱金字塔山，上落風化嚴重絕不容易，建議新手遠觀即可。 休息過後向南行，在分叉路左轉到大水井。前半段為窗原始及不工整的石級，後半段為石屎樓梯，約半小時至1小時落到茅坪村公所。在躉場路有小巴到西貢，不過通過新景台，接上西貢公路，約15-20分鐘一樣可到達西貢市中心。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼