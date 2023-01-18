馬體會西盃襲西乙利雲特

今屆已不用再為歐洲賽操心、聯賽爭霸機會又微，馬德里體育會在今晚香港時間深夜作客西乙前列分子利雲特(19/01 04:00)時，必定全力出擊，爭闖西班牙盃8強。 馬體育會上半季極盡失意，歐聯分組賽出局，聯賽復賽後仍無太大起色，近6場聯賽只嘗一勝；雖然仍排第4，但已落後榜首巴塞隆拿13分及多賽1場，但亦僅比現時比第9位的華歷簡奴多2分，可謂前無去路、後有追兵，而西盃更是今屆唯一可爭的重要榮譽。

施蒙尼靠基沙文領兵殺敵 由2011年起任教馬體會的阿根廷名帥施蒙尼，盛傳今年夏天將離隊，如今為球會爭取近10屆首個西盃再行近一步，自是相當重要。兩位要坐「聯賽波監」的後衛史提芬沙域及利古朗，今場出戰西盃可披甲；而早前鬥巴塞傷出的翼鋒恩歷克卡拉斯高要休息至下月初，上仗入波的安祖哥利亞可望夥拍艾華路莫拉達攻堅，法國球星基沙文從後支援。