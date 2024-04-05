體育節｜葉鴻輝、姚潔貞、鄧宇軒開幕禮與眾同樂 4至8月推廣全民運動

港協暨奧委會主辦、康樂及文化事務署資助的年度體育盛事── 第67屆體育節今天（4月5日）展開，主題為「躍動全城，親子共享」，旨在推廣「全民運動」，同時鼓勵親子共同參與，培養勤做運動的習慣，保持身心健康。

港協暨奧委會將聯同各體育總會於4至8月，在全香港各區舉行超過 60 項多元化的體育活動，包括比賽、同樂日及體育示範等，涵蓋多個運動項目，適合不同年齡的人士參與，當中三個重點活動分別為「柔道嘉年華」、「親子運動市集 2024」及「城市體育嘉年華」。無論是運動愛好者、運動新手還是一家大小，都可於體育節「盡情玩、盡情試」，體驗不同類型和強度的運動，盡享當中的樂趣。