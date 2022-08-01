高普知會交出佳作 紐尼斯首戰勝夏蘭特

身價高達1億歐元、但今夏加盟利物浦出戰5場球會賽，從未列陣正選的新中鋒達雲紐尼斯，經過剛戰協助球隊以3比1打敗曼城，捧走社區盾後，相信進一步俘虜紅軍球迷的心，賽後並獲領隊高普大讚。

早前友賽德甲RB萊比錫「大四喜」後，外界仍認為來自烏拉圭的紐尼斯有待融入。不過他今場在皇權球場表現出色，於59分鐘入替羅拔圖法明奴後，樍極參與進攻，先有單刀攻門被曼城門將艾達臣摩拉斯救出，之後頭槌攻門令對方守衛犯手球輸12碼，由穆罕默德沙拿射入奠勝，繼而個人頭槌破網埋齋，搶盡鏡頭。領隊高普說：「當他出場後，我們全部傳球給他奔跑，他處理得很好。己隊有耐性，知道他會交出佳作；他一如今場其他後備出場球員，影響力非常突出。」高普續說：「己隊第3球是他錦上添花之作，我為他高興，你可以看到隊友有多高興，這是很好的兆頭。」