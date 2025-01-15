高普重申不會成為任何紅牛球隊主帥

前利物浦主帥的高普（Jurgen Klopp），獲奧地利的紅牛集團，委任為集團的全球足球總監，他在出席集團記者會時表明，不會成為任何一支紅牛球隊的領隊。

高普在新一年開始，正式成為紅牛集團的總監，這是他在去年離開利物浦後的新崗位。他在奧地利出席集團記者會時重申，自己不會成為任何一支旗下球會的主帥。他表示：「我不會成為紅牛球隊的教練。這是一個很清晰的承諾，無論你給出怎樣的保證，我都不會當教練。我可能是在這裡唯一一個會被問到，這5年後你會在哪的人。但我沒有頭緒。不過我絕不會成為紅牛任何一個教練的替代人選，我希望能建立一個不會再有這問題的架構。」