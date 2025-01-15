高普重申不會成為任何紅牛球隊主帥

前利物浦主帥的高普（Jurgen Klopp），獲奧地利的紅牛集團，委任為集團的全球足球總監，他在出席集團記者會時表明，不會成為任何一支紅牛球隊的領隊。
高普在新一年開始，正式成為紅牛集團的總監，這是他在去年離開利物浦後的新崗位。他在奧地利出席集團記者會時重申，自己不會成為任何一支旗下球會的主帥。他表示：「我不會成為紅牛球隊的教練。這是一個很清晰的承諾，無論你給出怎樣的保證，我都不會當教練。我可能是在這裡唯一一個會被問到，這5年後你會在哪的人。但我沒有頭緒。不過我絕不會成為紅牛任何一個教練的替代人選，我希望能建立一個不會再有這問題的架構。」
支持沙拿與利物浦續約
高普將不會參與紅牛集團各支球隊的訓練，更多的是作為球隊的顧問般存在。他表示：「有很多東西我想做的，在7個月前我在利物浦結束了領隊生涯，我是這樣想的。在數個月前收到有關的機會時，我不想只是一個過客或是這房間一個顯眼的存在。我是真的希望為這工作賦予價值。我不想再做領隊，我希望有一個新開始，而這就是機會。讓它賦予價格，之後會如何，我們就拭目以待，目前在各隊都沒有一個計劃。我們想要做到最好，在每個部門每一支球會。」高普將會協助紅牛集團監督包括德國RB萊比錫、奧地利薩爾斯堡紅牛、美國紐約紅牛，還有集團旗下在日本及巴西等的球隊。
對於有關利物浦前鋒穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）的看法，他認為沙拿應該留隊：「我希望他可以留下。他是現代最強大的一個射手，出色的球員和一個很出色的人。在各方面都是一個優秀的運動員，所以我希望他留在利物浦。」