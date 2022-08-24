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體育
2022-08-24 12:41:16

高比拜仁入樽賽冠軍波鞋！adidas加推Crazy 97 EQT兩款新色

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KOBE

高比當年便穿上紫色的Crazy 97 EQT。（網上圖片）

2022年是adidas Crazy 97發佈的25周年，adidas今年亦再重推這款高比拜仁初出道的籃球鞋，今個8月便加推2款新色，其中紫色配色更是當年入樽賽的經典配色，以及致敬全名星賽的全新銀色配色，一次過喚醒球迷的美好回憶。

於1997年克里夫蘭NBA明星賽上，高比拜仁成為當時NBA史上最年輕的入樽賽冠軍，他腳下所穿的EQT Elevation亦成為不少球迷心中的經典。如今這雙籃球鞋再次以Crazy 97 EQT回歸，保留了獨特輪廓外型，以皮革物料製作鞋面，鞋舌上更再次呈現原汁原味的天足 (Feet You Wear) 標誌，紫色配色更是1997年入樽賽的的經典畫面之一。而全新的銀色配色，是致敬1997年於美國克里夫蘭舉行的全明星賽，這款配色再細節上與紫色稍有不同，鞋舌上的鞋扣除了adidas 標誌外，更加入了「1997」，鞋背亦飾有天足 (Feet You Wear)標誌圖案，為Crazy 97 EQT帶來另一個全新面貌。

即睇Crazy 97 EQT兩款新色設計

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adidas Crazy 97 EQT將於8月27日起於adidas香港官方網上商店及adidas Originals 旗艦店發售，售價為1,099元。

重溫高比拜仁於1997年入樽賽奪冠

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