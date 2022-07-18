高爾夫｜史密夫以破紀錄低標準桿二十桿 首奪英國公開賽冠軍

在聖安德魯斯老球場舉行的英國高爾夫球公開賽，周日（17日）圓滿落幕，最後冠軍落在澳洲球手甘馬倫史密夫（Cameron Smith）手上。甘馬倫史密夫在決賽日打出64杆，總成績268杆，以1杆優勢贏得個人首個大滿貫錦標。同時，他也打破了活士（Tiger Woods）在2000年所創造最低杆數269杆的奪冠紀錄，而且64杆的決賽日成績，也是在聖安德魯斯老球場歷來所辦英國公開賽的最低決賽日杆數。



在最後一輪開始前，北愛爾蘭名將麥爾萊（Rory McIlroy）與賀夫蘭（Viktor Hovland）均以四桿優勢領先，大家都期望前者可結束八年大滿貫冠軍荒。然而，史密夫卻成為決賽日焦點，於十號洞開始連續捉到五隻小鳥，一舉反超前，並最終以低標準桿二十桿總成績268杆封王。



今次是28歲的史密夫個人首次贏得大滿貫冠軍，亦是自1993年的諾文（Greg Norman）後首位在此賽事封王的澳洲球手，他喜言：「所有刻在這獎盃上的名字都是頂級球手，很開心可與他們齊名。感覺很不真實，我需要時間消化。」同時，贏得這次英國公開賽後，史密夫的世界排名也將超越麥克萊升上第2位，但世界第1仍由美國的舒希費拿（Scottie Scheffler）穩佔。