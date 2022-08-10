高爾夫︱法院拒頒許可　LIV球手欲出戰PGA受挫

獲美國前總統特朗普支持，有沙特阿拉伯背景的LIV高球巡迴賽，與現有PGA巡迴賽之間的鬥爭仍然未了。3位曾參與LIV賽事的球手Matt Jones、Talor Gooch及Hudson Swafford，在入稟希望美國法院頒發臨時指令，容許他們出席FedEx Cup季後賽，但被法院所駁回。

PGA與LIV之間的鬥爭沒完沒了，雖然LIV獲得特朗普力撐，但作為老牌賽事的PGA仍獲名將活士（Tiger Woods）等支持。而3名曾參與LIV的球手Matt Jones、Talor Gooch及Hudson Swafford希望透過法院爭取出戰PGA的其他賽事的資格，但被美國地方法院的法官否決。

還有其他球手計劃入稟

3名球手指出，PGA的禁賽對他們有「無法彌補」的傷害，不過法官認為，參與LIV的球手「是已計算他們將會損失甚麼。」因此拒絕為球手發出指令。據報除了該3名球手之外，還有另外8個球手包括米基遜（Phil Mickelson）及Ian Poulter也有計劃向PGA採法律行動。

現時世界排名第一的高球手舒希費拿（Scottie Scheffler）早前就批評：「這些人決定去參與其他巡迴賽，還破壞我們的規則和條例，而現在他們還打算來告我們，這真是有點難以理解。」