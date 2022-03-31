高爾夫︱活士傳在下周大師賽復出

活士被傳將在下星期的大滿貫賽事復出。(路透社)

高爾夫球傳奇的「老虎」活士（Tiger Woods）自去年發生車禍之後，一直未能返回賽場，而他更曾對自己的康復進度感到沮喪。然而美國傳媒表示，活士近期在奧古斯塔的高球場內進行練習，懷疑這位15個大滿貫冠軍得主，可能在下星期開始的美國大師賽中返回賽場。

活士在上星期，被列入今年美國大師賽的91名參賽球手之一，而在周二活士被發現其私人飛機抵達了奧古斯塔附近的機場。令不少人開始懷疑，這位高球的傳奇人物，將在下星期復出。

美國有線新聞網絡（CNN）就表示，據悉活士是與兒子以及世界排名第7的好友Justin Thomas在奧古斯塔的高球場進行練習。而美國高爾夫球巡迴賽的Twitter亦有發布活士在奧古斯塔練習的消息。

麥萊爾期待活士回歸

另一位前高球一哥，愛爾蘭的麥萊爾（Rory McIlroy）就指出，若活士回歸，將顯示出活士的毅力，令所有人都刮目相看。而且有活士比賽會是更加好。

活士在去年2月於美國加州發生意外，令其雙腳受創。活士曾表示過自己康復進度並不理想，令自己未知何時可以返回賽場，更表示自己未必能再次參與巡迴賽。