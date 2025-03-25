高爾夫｜活士公開與特朗普前兒媳關係

傳奇高爾夫球手的活士（Tiger Woods），在社交媒體上公開與美國總統特朗普（Donald Trump）的前兒媳的戀情。傳與近期雜誌的報道有關。
活士周日（23日）在社交平台公布與特朗普的前兒媳雲妮莎（Vanessa Trump）的關係，在有關帖文上活士貼上二人的合照，並表示：「讓空氣中充滿着愛，有你的人生會變得更美好。我們期待在一起的人生旅程。」而他又表示：「現在，我們希望能為喜愛的人保留私隱。」49歲的活士因為在2000年代初的不忠醜聞影響其名聲，以及個人生活被曝光後，對個人的私生活一直非常小心。外國傳媒指，未知活士為何會突然公開二人的關係，但估計是與近期一些「八卦雜誌」對他們的報道有關。
子女據報是同學
47歲的雲妮莎曾與特朗普兒子結婚，但夫妻關係維持了13年就在2018年離婚，二人生下了5名子女。美國的媒體報道，活士的兩名孩子與雲妮莎的孩子入讀同一間學校。特朗普的孫女17歲的凱伊（Kai Trump）曾表示會在2026年為邁亞密大學參與大學的高爾夫球賽，而她上星期與活士的兒子查理活士（Charlie Woods）都有參與南卡羅萊納州的一場青年邀請賽。
活士在特朗普第一個總統任期時的2019年，曾獲頒授總統自由勳章。在今年2月活士與美國職業高爾夫球協會（PGA）的高層，到白宮與特朗普會面並討論PGA巡迴賽與沙特阿拉伯支持的LIV賽事的未來計劃。活士早前因為阿基里斯腱受傷而需要接受手術，他今年仍未有參與任何巡迴賽的比賽。