高爾夫｜活士公開與特朗普前兒媳關係

傳奇高爾夫球手的活士（Tiger Woods），在社交媒體上公開與美國總統特朗普（Donald Trump）的前兒媳的戀情。傳與近期雜誌的報道有關。

活士周日（23日）在社交平台公布與特朗普的前兒媳雲妮莎（Vanessa Trump）的關係，在有關帖文上活士貼上二人的合照，並表示：「讓空氣中充滿着愛，有你的人生會變得更美好。我們期待在一起的人生旅程。」而他又表示：「現在，我們希望能為喜愛的人保留私隱。」49歲的活士因為在2000年代初的不忠醜聞影響其名聲，以及個人生活被曝光後，對個人的私生活一直非常小心。外國傳媒指，未知活士為何會突然公開二人的關係，但估計是與近期一些「八卦雜誌」對他們的報道有關。