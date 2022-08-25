高爾夫︱活士麥爾萊創Hi-tech聯賽 冀吸引更多年輕球迷關注高球運動

兩位高爾夫球界的傳奇老虎活士（Tiger Woods）與麥爾萊（Rory McIlroy）聯手開設新公司，創立一個嶄新的「高科技聯賽」，旨在吸引更多年輕球迷關注高球運動，並抗衡由沙特阿拉伯聯盟成立的LIV系列賽。

活士和麥克萊周二（23日）才宣佈新的科技公司TMRW Sports成立，翌日即公佈公司首個項目，推出稱為TGL的新聯賽。這項賽事是與美巡賽合辦，利用新公司的科技、數據，創造虛擬球場讓球手們比賽，而球迷也可透過高科技的體驗，猶如自己身在現場觀看賽事。



聯賽賽制是球手們組成3人一隊報名，只設6支球隊，然後以打聯賽的方式進行，排名最高的4隊，就可以參與季後賽，然後透過準決賽和決賽誕出最後王者；每場對戰只需打18個洞，兩小時即可完成一場比賽。



聯賽定於2024年1月正式展開，每逢周一進行，根據賽程需時15周。活士在聲明中表示：「我們都知道在足球或籃球場上看比賽，會是甚麼感覺，你可以觀看每一分鐘的細節，所有動作都在你的眼前展開，但這在傳統的高球賽不能實現，而TGL就會帶來這方面的不同。」麥爾萊也強調這賽事是想創造友好環境，挖掘高爾夫的團隊精神外，也期望可吸引更多年輕球迷。另外，由於LIV成立後，不少球手跳槽離開美巡賽，因此TGL與美巡賽合作，也有助他們挽留球手和球迷。