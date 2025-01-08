高爾夫｜活士麥萊爾高科技高球聯賽開打

經過約兩年的準備，由高爾夫球界兩位前「一哥」活士（Tiger Woods）及麥萊爾（Rory McIlroy）籌辦的高科技高爾夫球聯賽，在美國的周二（7日）晚展開。比賽在美國佛羅里達的一個私人場館舉行，並可容納1,500名觀眾及會有電視直播。麥萊爾指，這是重塑高爾夫的形象，並將這運動帶入21世紀。

這個新的高球聯賽稱為「明日高爾夫球聯賽（Tomorrow's Golf League）TGL」，由活士及麥萊爾聯手組成的公司在一個自建的場地內進行比賽。麥萊爾表示：「高爾夫，這已被重塑了。並將高球融入21世紀。」他向美國的ESPN表示：「我們的團隊，明顯當中涉及很多的科技，嘗試將它帶到數碼年代。我們將很多其他運動的元素融入其中，就像起手計時，比賽暫停，這些都不是平常在高球看到。（我們）嘗試去吸引更多的體育觀眾。」