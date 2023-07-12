鬼節2023｜6條撞鬼行山路線？新娘潭/猛鬼橋/摩星嶺/鎖羅盆/小夏威夷/荔枝莊香港最猛鬼郊外

摩星嶺 的英文名以第二任港督戴維斯（Sir John Davis）命名，是香港島最西端的小山丘。有傳摩星嶺猛鬼，指日本投降後大量日軍集體自殺，另有傳大頭怪嬰頭部為正常的3倍，叫聲似豬不似人，甫出生已站起來，令護士失常。後來盛傳大頭怪嬰埋葬在摩星嶺。事實上，摩星嶺植物茂盛，的確有陰涼之感。而且在草叢中不時傳來聲音，不安之感自然而生。

小夏威夷藏悲情歷史

有關小夏威夷瀑布歷史，源自加拿大商人Alfred Herbert Rennie在1906-1907年於調景嶺麵粉廠，在此處設儲水池。好景不常，即使擁有當時最先進的設備，Rennie高估了市場需求，亦未能解決小麥中有蟲等問題，兩年後麵粉廠結業，他自盡身亡，誤傳於廠房吊頸而令當地易名為吊頸嶺，後來化為現在的「調景嶺」。後來儲水池一度被井欄樹村民改建成泳場，因太平洋戰爭珍珠港事件發生在夏威夷，而命名為「小夏威夷泳場」，來往之路順勢成為小夏威夷徑。根據郭志標著《香港本土旅行八十載》，當時曾設亭台、花木、長橋及小艇等配套，一度引來大量泳客光顧。但因兒童溺斃等而停業，繼而荒廢，而小夏威夷之名流傳至今。現在仍可見到斷壩等設施。

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