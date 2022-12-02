鯉魚門石礦場行山路線｜芒草壁畫日落零難度

零難度芒草行山路線，最推介鯉魚門石礦場。由油塘站出發，一小時內到達金光閃閃的芒草和蘆葦草海，是市區看日落、海景打卡點。海鮮街的味道夾雜礦場遺址，令郊遊增添新生趣。文︰山全部都係山

打卡景點2︰岸邊主題壁畫 到訪當日1902年建的鯉魚門燈塔維修中，若重開將再成打卡位。經過全程最後的公廁，過馬環村和馬背村保持安靜。新防波堤外，以海鮮為主題的壁畫色彩繽紛，輕鬆成為拍拖打卡或攝影比賽背景。小型炮台和大石後，為三級歷史建築鯉魚門天后宮。1953年重修時掘出一塊石碑，證實是1753年海盜鄭連昌建成。

打卡景點3︰鯉魚門石礦場 分叉路不少，留意指示牌往礦場方向，部份路窄只容得下一人，互相忍讓。越過一堆小屋，鯉魚門石礦場已在眼前。礦場的花崗岩歷史1億4千萬年歷史，至於鯉魚門石礦場歷史逾200年，早在當地漁業發展前，與牛頭角、茜草灣、茶果嶺合稱「四山」分途開發石礦。根據張瑞威著《鯉魚門的歷史、古蹟與傳說》，當地清中葉起以打石聞名，礦工定居在當地形成村落。礦石外銷至廣州、台山、順德等地，至1967年後停用，當地轉營為海鮮。崖邊打石痕跡與馬鞍山礦場一樣紋理明顯，鯉魚門石礦場部份工作室遺址完整，部份碼頭和樓梯已隨風化而碎石，因此打卡前安全至上，勿站太出。

打卡景點4︰芒草打卡勝地 秋冬時，芒草和蘆葦草海開遍鯉魚門石礦場，成為結婚照、節目、打卡、親子活動的勝地。海景是此行另一賣點，與香港島的海防博物館相隔鯉魚門海峽遙遙相望，鯉魚門咀另一方為將軍澳海，將軍澳大橋及康城等。