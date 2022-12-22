鳳馬古道探白茅田、蜻蜓天堂 接天空之鏡鶴藪水塘

難度不高的鳳馬古道既有天空之鏡、白茅海，更經過香港少有「蜻蜓天堂」，由大埔鳳園漫遊古道到鶴藪圍，滿足到郊遊、拍拖、親子樂的你。文︰山全部都係山
打卡景點1︰楓香紅葉
由大埔墟乘小巴至鳳園總站落車，往鳳園蝴蝶保育區方向，過彩虹欄杆，分叉路右轉往沙羅洞。鳳園開始行樓梯為全程最急上一段，海拔約爬升至200米。不過有扶手欄杆之助，又有幾棵楓香紅葉邊拍照邊休息，約15分鐘就接上馬路，不太痛苦。
打卡景點2︰蜻蜓天堂
開揚的位置既有九龍坑山側面，大量2米高芒草在旁打招呼，非常不錯。左轉往沙羅洞為回氣位，上落不多又有樹蔭，不禁放慢腳步，享受這片草地。在木牌左轉往張屋、平山仔、鶴藪，居民紅色大字訴說村代表與發展公司的關係。左方不太起眼的沙羅洞張屋為二級歷史建築，但已人去樓空多時。
沙羅洞錄得逾80種蜻蜓包括全球首次發現的伊中偽蜻、天使大偽蜻等，素以「蜻蜓天堂」美譽。位處約160米的山谷，九龍坑山、屏風山等包圍，形成盤地，令沙羅洞土壤肥沃。沙羅洞適合植物、蝴蝶、兩棲動物、鳥類生長，為具特殊科學價值地點，盼望作為香港唯一淡水濕地的沙羅洞，可以免受「發展」騷擾。
打卡景點3︰白茅田
沙螺洞300年歷史，數十年前梯田作業甚為興盛。農夫涼茶莊設豆腐花，右轉進入古道路段，路旁有不少白茅草田。白茅草花期為3至5月盛放，間中於11至12月開花，花穗隨風搖曳，蓬鬆得極為可愛。古道的石塊生滿青苔，潮濕或雨後容易跣腳，建議在乾爽的秋冬天才到。
打卡景點4︰鶴藪水塘天空之鏡
水流聲不斷，令鳳馬古道中段不算開揚也維持前進動力。接上衛奕信徑後，在高處鳥瞰鶴藪水塘，不難拍出天空之鏡靚相。鶴藪在1968年興建，容量約18萬米立方米。為船灣淡水湖工程計劃內。鶴藪水塘收集八仙嶺西北部水源，再經地下水管傳至船灣淡水湖。鶴藪水塘同為灌溉水塘，灌溉附近農田。
為甚麼叫鳳馬古道？
昔日「鳳馬古道」是連接沙頭角馬尾下村與大埔鳳園的主要通道，途經丹山河谷、鶴藪、平山仔、沙螺洞出鳳園，也是現時的熱門遠足路線。古人由鳳園經丹竹坑老圍步行至沙頭角公路馬尾下村，約8.1公里。但一般人會以鶴藪為終點。經車閘後，至鶴藪圍涼亭左轉往總站等車。
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