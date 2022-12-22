鳳馬古道探白茅田、蜻蜓天堂 接天空之鏡鶴藪水塘

由大埔墟乘小巴至鳳園總站落車，往鳳園蝴蝶保育區方向，過彩虹欄杆，分叉路右轉往沙羅洞。鳳園開始行樓梯為全程最急上一段，海拔約爬升至200米。不過有扶手欄杆之助，又有幾棵楓香紅葉邊拍照邊休息，約15分鐘就接上馬路，不太痛苦。

打卡景點2︰蜻蜓天堂

開揚的位置既有九龍坑山側面，大量2米高芒草在旁打招呼，非常不錯。左轉往沙羅洞為回氣位，上落不多又有樹蔭，不禁放慢腳步，享受這片草地。在木牌左轉往張屋、平山仔、鶴藪，居民紅色大字訴說村代表與發展公司的關係。左方不太起眼的沙羅洞張屋為二級歷史建築，但已人去樓空多時。

沙羅洞錄得逾80種蜻蜓包括全球首次發現的伊中偽蜻、天使大偽蜻等，素以「蜻蜓天堂」美譽。位處約160米的山谷，九龍坑山、屏風山等包圍，形成盤地，令沙羅洞土壤肥沃。沙羅洞適合植物、蝴蝶、兩棲動物、鳥類生長，為具特殊科學價值地點，盼望作為香港唯一淡水濕地的沙羅洞，可以免受「發展」騷擾。

打卡景點3︰白茅田

沙螺洞300年歷史，數十年前梯田作業甚為興盛。農夫涼茶莊設豆腐花，右轉進入古道路段，路旁有不少白茅草田。白茅草花期為3至5月盛放，間中於11至12月開花，花穗隨風搖曳，蓬鬆得極為可愛。古道的石塊生滿青苔，潮濕或雨後容易跣腳，建議在乾爽的秋冬天才到。