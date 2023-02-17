鹿頸行山︱海背嶺賞俄羅斯方塊魚塘 訪尋日軍機槍堡群

景點1︰回望鴉洲 在粉嶺站乘56K小巴在鴉洲以西一個紅色「開始減速」路牌落車。扶手欄杆兩旁設兩個黃色工程牌，上行不久過一堆墓地，路線未必清楚，宜緊隨地圖。 上山路斜草叢密，但不算極高難度。小休時回望後方，可見鴉洲和沙頭角海，景色極之開揚，不少人特意到此拍攝日出。約廿分鐘到第一個山丘誤以為到達？少年你太年輕了，繼續上走，約1小時左右到頂。

景點3︰鹿頸機槍堡 前往486米的龜頭嶺崎嶇不平，路況不明顯因此原路折返。折返落山難度較上山高，要更加小心。回到行人路有餘力的可往右鹿頸路沿步行20分鐘，到食肆醫肚後訪高峒，一探結構仍算完整的一系列日軍機槍堡。鹿頸路與新娘潭路交界的前陳鳳記茶座旁維修樓梯起步，經過防護網。樓級不太好行，約10-15分鐘進入山徑，兩旁草叢很密路窄，建議秋冬到訪。約5分鐘抵第一個機槍堡，這群二戰設施官方名稱為「新界鹿頸機槍堡及觀測台」，2009年被評為二級歷史建築。

景點4︰三類建築別具一格 香港大學建築學院房地產及建設系黎偉聰教授領導的團隊研究多年，考證到由日軍及徵用當地村民建成1943年後興建。山上設13座建築，部份位置艱險難行，建議一般人沿戰壕一直向南行，探訪核心部份的機槍堡就已足夠。到訪當日內部非常乾爽又沒有垃圾，希望一直保持下去。 機槍堡大致分3類，一為設多個槍眼和有走廊的機槍堡，二為只能容下一人的小型機槍堡，另一座指揮部，其餘設施包括指揮部附近有一個水井。不少機槍堡位於戰壕旁邊，戰壕頂與機槍堡入口的落差大，要小心行走，亦不要破壞通風口頂。

部份日軍設施危險 121米的小山丘除了日軍機槍堡外，三面景色各有特色，西面為海背嶺和南涌，北面為沙頭角海，東面為鹿頸魚塘，一格格有人說像俄羅斯方塊，亦有人覺得似格仔餅。參觀過後，向南經鹿頸黃屋公廁回到鹿頸小巴站，又或經維修樓梯原路折返。只計上落時間約30分鐘，但連同尋找機槍堡和拍照約1至2小時。 海背嶺和鹿頸日軍機槍堡不算熱門路線，不會看到人山人海畫面，海景毫無阻隔，南涌魚塘反映白雲，帶來出色的視覺享受。鹿頸日軍機槍堡難度不高，但要到訪13個日軍設施就非常困難，部份位於超斜的山坡上。