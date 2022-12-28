麥巴比再出發 PSG迎戰斯特拉斯堡

緊接英超，歐洲5大聯賽之一法甲今晚重開，先上演6場比賽，當中焦點必是班霸巴黎聖日耳門(PSG)，主場鬥斯特拉斯堡(29/01 04:00)，多位星級國腳包括法國的基利安麥巴比、巴西尼馬與摩洛哥的阿舒拉夫，世盃後已相繼歸隊，隨時上陣。PSG在法甲停戰四十多天前，以15戰13勝2和得41分帶出，分別領先朗斯及雷恩5分及10分，雖然球王美斯仍未歸隊、葡國左閘紐奴文迪斯阿歷山大負傷歸來要休息至明年2月，但大軍陣容仍然雄厚。

失意世盃的基利安麥巴比，已收拾心情，早前加入大軍操練，並跟阿舒拉夫隨時候命。教練加迪亞或以8強已出局的尼馬擔正，夥拍小休前聯賽後備出場開齋的法國小將伊基迪亞，合力攻堅。加迪堤賽前對球隊在小休期間的一切相當滿意，在接受官網訪問時說：「非常好。小休令我們恢復元氣，重新提起精神。我們上半季踢得很好，尤其聯賽，但需要改正一些小錯誤。下半季法甲快將重開，面對斯特拉斯堡後，又要鬥朗斯，雖然有些球員在國際賽期非常忙碌，但當他們回來後，教練團會盡力令他們重返最佳狀態。」

斯特拉斯堡上屆排第6，今屆跌watt現排尾二，聯賽15戰1勝，今場更有塞內加爾國腳中堅阿歷山大迪積古，以及右閘皮爾加比爾停賽，只有靠把握力不俗的加美路及哈比迪亞路，在前線突擊搶分。