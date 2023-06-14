麥巴比澄清加盟皇馬為假消息 但表明拒絕與巴黎再續約

法國球星基利安麥巴比（Kylian Mbappe）昨日（13日）澄清，表示今夏欲轉投皇家馬德里的傳聞是謊言，他很高興下季留效巴黎聖日耳門。他在去年夏天與巴黎聖日耳門簽下一份「2+1」的合約，現時合約至2024年夏天屆滿。



不過，麥巴比同日向《法新社》發聲明，確認無意延長合約至2025年。麥巴比表示球會在去年夏天已知悉他這個決定，周一（12日）致函球會只是書面確認當初的口頭承諾。

麥巴比：謠言愈傳得開 同時影響就會愈大

麥巴比轉會傳聞近日被傳媒炒得熱烘烘，當事人麥巴比日前首度回應，他在Twitter轉貼了一宗《巴黎人報》的新聞報道，該報道稱麥巴比希望今夏轉投皇馬；麥巴比留言指這宗報道是謊言，他寫：「謠言愈傳得開，同時影響就會愈大。我已經講過，我下季會留在PSG，我在這裏很高興。」

麥巴比的團隊還發了一份聲明予《法新社》，證實他致函巴黎聖日耳門拒絕延長合約的消息。該聲明稱，巴黎聖日耳門在去年7月已知悉，麥巴比不會延長合約，而周一的信件只是重申立場，他沒有跟巴黎聖日耳門談過續約。在聲明中，麥巴比表示：「自2022年7月15日起，巴黎聖日耳門的行政委員會已獲悉，我不會續約到2024年後，那封信件只是為確認我們告訴他們的內容。」他還表示對信件內容外洩以及在媒體上傳播感到遺憾。