麥巴比與PSG勞資糾紛開庭　互索兩億幾歐元天價賠償

法國隊隊長麥巴比（Kylian Mbappe）與前球會巴黎聖日耳門一直有金錢糾紛，近日終於開庭。

這位現時效力皇家馬德里的26歲前鋒，向PSG 提出索償約2.63億歐元（約23.7億港元）。

拒絕轉投沙特聯賽

PSG則向麥巴比作出反索償，向他追討2.4億歐元（約21.7億港元），理由是用作補償麥巴比在2023年拒絕以3億歐元轉會費加盟沙特阿拉伯球會希拉爾所造成的損失。

巴黎勞工法庭已在當地時間周一正式開始審理案件，預計需時數星期才會作出裁決。

這場爭議始於2023年7月，當時麥巴比拒絕轉投沙特聯賽。之後他認為自己因拒絕續約而遭巴黎聖日耳門冷待，包括未獲邀參加季前亞洲之旅，亦缺席球隊新季首戰，其後才被重新徵召，及後他於翌年夏天自由轉會加盟皇家馬德里。