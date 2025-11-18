麥巴比與PSG勞資糾紛開庭　互索兩億幾歐元天價賠償

法國隊隊長麥巴比（Kylian Mbappe）與前球會巴黎聖日耳門一直有金錢糾紛，近日終於開庭。
這位現時效力皇家馬德里的26歲前鋒，向PSG 提出索償約2.63億歐元（約23.7億港元）。
拒絕轉投沙特聯賽
PSG則向麥巴比作出反索償，向他追討2.4億歐元（約21.7億港元），理由是用作補償麥巴比在2023年拒絕以3億歐元轉會費加盟沙特阿拉伯球會希拉爾所造成的損失。
巴黎勞工法庭已在當地時間周一正式開始審理案件，預計需時數星期才會作出裁決。
這場爭議始於2023年7月，當時麥巴比拒絕轉投沙特聯賽。之後他認為自己因拒絕續約而遭巴黎聖日耳門冷待，包括未獲邀參加季前亞洲之旅，亦缺席球隊新季首戰，其後才被重新徵召，及後他於翌年夏天自由轉會加盟皇家馬德里。
形容PSG「幻想」
巴黎聖日耳門聲稱，球員其後同意放棄部分合約屆滿後應得款項，以協助球會維持財政健康。
然而麥巴比代表律師團隊否認此說法，形容PSG「幻想」，並指球員仍未收到應得的薪金和獎金。麥巴比最初向巴黎聖日耳門索償欠薪，相關申訴在法國足總系統內處理後，最終交由法院審理。
麥巴比於2017年至2024年間效力巴黎聖日耳門，合共上陣308場，攻入256球，贏得15項錦標。
原文刊登於 Yahoo 體育