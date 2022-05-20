麥理浩徑2段｜浪茄西灣鹹田灣連走 探香港後花園西貢

西貢行山沿途景點1︰天藍色的浪茄海水 不消一會到浪茄營地，Google Map以清澈水域的寧靜海灣形容，海水長期為天藍色，更被冠以「香港最靚景沙灘」。拍過照後，在基督教互愛中心戒毒所旁的路登西灣山，由於路況不太明顯要留心路牌及指示。急上西灣山為全程最艱辛之路，由地面至314米的西灣山距離只有1.6公里。當中前段近涼亭部份最直，雖說近年已改善了路況，仍然是著名香港行山中暑熱點。曾在西灣山見到有年輕人嘔吐後面青青，卻被朋友拋離只能獨自行（注意行山不要拋低同行朋友，應齊上齊落）。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

西貢行山沿途景點2︰一眼睇晒一尖三灣 西灣無敵海景 過西灣山三角測量站後，俯瞰一尖三灣（蚺蛇尖、西灣、鹹田灣、大灣）。經吹筒坳落西灣村，壁畫具海洋元素，貝殼和美人魚別出心裁。說回歷史，西灣村黎氏族譜可追溯至約600年，古時漁船停泊在當地慢慢形成村。古時以捕魚及製鹽維生，至萬宜水庫興建後開始陸路出入。西灣村的海景士多為麥理浩徑2段第一個補給位，無敵海景為食物增添風味。過西灣後，麥理浩徑正路是經過西灣營地旁的小橋上山，想節省幾分鐘跨過沙灘過澗的流出口上山，只是有機會濕腳。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

西貢行山沿途景點3︰鹹田灣木橋 天空之鏡倒影 西灣和鹹田灣之間的小山丘不過100米，除西灣觀星地點外不太需要停下來。接近鹹田灣時，可拍到一尖一灣（蚺蛇尖、鹹田灣）的照片。鹹田為全程第3個沙灘。麥理浩徑正路為左面沙灘直上大浪村，有時間的沿沙灘兜到小木橋，尋找天空之鏡及到士多補給小休。大浪村有多條路要繞過村屋，留心路牌及提示。約半小時到達160米左右的大浪坳，警告牌後為蚺蛇尖南脊的入口，如無充足準備的勿嘗試。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

西貢行山沿途景點4︰赤徑濃厚歷史 約15-20分鐘落完急斜，到達麥理浩徑2段最後一個沙灘。赤徑除了紅樹林外，更有濃厚的歷史。客家村落不只捕魚亦有農場，還設過百年的天主教堂。1866-1867年由神父Giuseppe Burghignoli設立的天主教聖家小堂，為西貢歷史最久的教堂，被評為二級歷史建築。此外，赤徑廢村被植物侵入，形成另一道風景。赤徑有不少人露營，令赤徑公廁衛生情況長期惡劣，如非急切不建議使用。赤徑後經水泥路需要2公里內海拔上升150米左右，就像沒有終點般行走，約半小時到北潭凹，設廁所、加水站和汽水機，左轉為巴士站離開，過馬路後可接上麥理浩徑3段。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼