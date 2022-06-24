麥理浩徑6段｜九龍水塘往城門水塘 金山探二戰遺跡

麥理浩徑6段是10段中最簡單、距離最短的，但不代表不值一看。九龍水塘弧形主壩為香港法定古蹟，想親眼了解歷史，可到城門棱堡曾有英軍及日軍交戰痕跡及日軍若林東一中尉刻字。當然，猴子（下稱馬騮）才是重頭戲，要有面對大量馬騮心理準備。文︰山全部都係山 行山101︰切勿餵野生動物 往大埔方向石梨貝水塘下車，向前行轉入金山路。金山以馬騮聞名又名馬騮山。當年興建九龍水塘時發現周圍有很多有毒的馬錢，於是在1910年代引入，由不怕馬錢毒素的馬騮吃掉果實。誰想到馬騮移民到港後不斷生育？餵飼野生動物破壞生態平衡，間接引致馬騮搶奪或襲擊人類。香港法例第170章《野生動物保護條例》，列明禁止餵野生動物，最高可罰款1萬港元。遇到馬騮應變︰切勿餵飼、盡量不帶膠袋或發出膠袋聲，食物放入背囊內、不在馬騮前進食、不盯視馬騮、不向馬騮拋擲東西、不要發巨聲、不要走近和接觸馬騮。

麥理浩徑行山路線沿途景點1︰九龍水塘擁5項香港法定古蹟 九龍水塘花了約十年建設在1910年落成，為新界首個水塘，主要供水予九龍半島市民。九龍水塘的主壩、主壩水掣房、溢洪壩、溢洪壩記錄儀器房及記錄儀器房都是香港法定古蹟。當中主壩呈S形非常有標誌性，連杜琪峯電影《黑社會》結局，任達華（樂少）於九龍水塘S形主壩旁釣魚時殺死梁家輝（大D）與邵美琪（大D嫂），混剪了馬騮驚慌神情，成為香港經典電影場面。由九龍水塘至金山路高點，近2公里爬升120米不算急上，一般人都可應付。

麥理浩徑行山路線沿途景點2︰城門戰地遺跡徑 炮兵觀測所埋藏香港歷史 衛奕信徑紀念碑W066沿大路直走為麥理浩徑，右轉則為衛奕信徑登走私坳。落斜不久右轉上山路，暫時離開石屎路踏上泥徑。留意麥理浩徑不會登上金山山頂，只會在金山山腰而過。城門水塘、荃灣和大帽山景色愈來愈近，抵達城門戰地遺跡徑。標距柱M123在孖指徑（337米）山腰，麥理浩徑6段的最高點為城門梭堡一帶約280米。如到城門梭堡戰壕及二戰遺跡參觀，最好在乾爽的秋冬。夏天多雨會形成積水，難以避免大量昆蟲。

麥理浩徑行山路線沿途景點3︰日軍若林隊占領刻字 城門梭堡由一個炮兵觀測所、一個母堡Strand Palace Hotel及5個機槍堡組組成，通道以英國倫敦街名如Oxford Street、Regent Street、Piccadilly、Haymarket、Shaftesbury Avenue、Charing Cross命名。1941年12月9日，日軍第228聯隊長土井定七認為守軍鬆懈而不聽軍令，晚上7時私自派兵進攻。一度被英軍的PB402火力影響，後來日軍兵分兩路，第10中隊中尉若林東一以手榴彈圍攻觀察所，最終英軍投降，Viutv節目《美女郊遊遊》第10集重演部份情節。有關第二次世界大戰的香港保衛戰，詳情可閱讀鄺智文與蔡耀倫合著的《孤獨前哨：太平洋戰爭中的香港戰役》。Shaftesbury Avenue入口右面牆身，有一個「若林隊占領」刻字，經過數十年洗禮，仍十分清楚，要繼續好好保護。