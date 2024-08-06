黃洋生涯告別戰對陣馬德里體育會：今次死喇 有少少後悔

「中銀人壽盃─傑志對馬德里體育會」將於8月7日（週三）晚上8時在香港大球場舉行，兩隊於8月5日（週一）舉行賽前記者會。去季尾退役的傑志中場黃洋，將會以今場為告別戰，他笑言「有少少後悔」。

黃洋足球生涯的最後一戰

此戰也將是13季傑志球員黃洋足球生涯的最後一戰，他坦言已兩個月沒有正式操練，最近回港才開始找狀態，表示：「今次死喇，有少少後悔，因為只有一個星期時間準備。」

被問到對今次比賽的看法，黃洋表示完全不認爲這是一場告別賽或者友誼賽，回到球會看見每個球員都很認真準備。同時這場比賽可能是他足球生涯一次最大的挑戰，因為始終對車路士也有三個星期時間準備，今次只有一個星期時間，希望自己可以專注在這場比賽上，可以踢好啲，對自己有一個交代。