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體育
2024-08-06 15:35:00

黃洋職業生涯告別戰：今次死喇 有少少後悔　傑志周三對馬德里體育會

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生涯告別戰對陣馬德里體育會 黃洋：今次死喇 有少少後悔

生涯告別戰對陣馬德里體育會 黃洋(右二）：今次死喇 有少少後悔

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港超球會傑志將於周三（7日）晚上8時在香港大球場舉行對馬德里體育會，兩隊於周一（5日）舉行賽前記者會。去季尾退役的傑志中場黃洋，將會以今場為告別戰，他笑言「有少少後悔」。

此戰將是效力傑志13季的黃洋足球生涯的最後一戰，他坦言已兩個月沒有正式操練，最近回港才開始找狀態，表示：「今次死喇，有少少後悔，因為只有一個星期時間準備。」

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黃洋足球生涯的最後一戰

被問到對今次比賽的看法，黃洋表示完全不認為這是一場告別賽或者友誼賽，回到球會看見每個球員都很認真準備。同時這場比賽可能是他足球生涯一次最大的挑戰，因為始終對車路士也有三個星期時間準備，今次只有一個星期時間，希望自己可以專注在這場比賽上，可以踢好啲，對自己有一個交代。

掛靴兩個多月後再次回到球隊，黃洋大哥直言心情非常奇怪：「好像我的足球生涯是一個circle，返到黎隊波好新鮮，很多新球員我都要上網搜尋他們的名字，要記名，要認識。同第一季入傑志一模一樣，只不過當時冇人識我，現在大家都很尊敬我，稱呼我大哥，這是唯一不同的地方。」

談到自己的19號球衣將會被球會退役，黃洋表示很驚喜，因為足球界退役球衣不常見，這是對他這個在傑志踢了13季的球員的一種肯定。

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馬德里體育會教練施蒙尼、球員艾斯派古達、高基、索洛夫、森美爾連奴、洛迪高列基美及馬高斯洛蘭迪與球迷坐電車遊覽港島。（傑志FB） 馬德里體育會教練施蒙尼、球員艾斯派古達、高基、索洛夫、森美爾連奴、洛迪高列基美及馬高斯洛蘭迪與球迷坐電車遊覽港島。（傑志FB） 馬德里體育會教練施蒙尼、球員艾斯派古達、高基、索洛夫、森美爾連奴、洛迪高列基美及馬高斯洛蘭迪與球迷坐電車遊覽港島。（傑志FB） 馬德里體育會教練施蒙尼、球員艾斯派古達、高基、索洛夫、森美爾連奴、洛迪高列基美及馬高斯洛蘭迪與球迷坐電車遊覽港島。（傑志FB） 馬德里體育會教練施蒙尼、球員艾斯派古達、高基、索洛夫、森美爾連奴、洛迪高列基美及馬高斯洛蘭迪與球迷坐電車遊覽港島。（傑志FB） 馬德里體育會教練施蒙尼、球員艾斯派古達、高基、索洛夫、森美爾連奴、洛迪高列基美及馬高斯洛蘭迪與球迷坐電車遊覽港島。（傑志FB）

基沙文缺陣不影響資助

另外，馬德里體育會表示，因為隊中的法國射手基沙文（Antoine Griezmann）需要時間提升比賽狀態，故按球會的體能教練建議而未有隨隊，球隊也透過官方微博解釋原因。而馬體會同時也向「港超聯賽會青年發展基金」捐助15萬美元。傑志方面解釋指，雖然基沙文的缺陣，但並不影響有關「M品牌」的資助，因為有關合約沒有指明某球星必定到港。

馬體會今日亦在賽前與一眾球員以及主帥施蒙尼（Diego Simeone）「遊電車河」，並與球迷進行交流。除了基沙文之外，仍有超過10名國腳級球員，當中包括挪威前鋒的阿歷山大索洛夫（Alexander Sorloth）及葡萄牙國腳的祖奧菲歷斯（Joao Felix）。