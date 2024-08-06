黃洋職業生涯告別戰：今次死喇 有少少後悔　傑志周三對馬德里體育會

生涯告別戰對陣馬德里體育會 黃洋(右二）：今次死喇 有少少後悔

港超球會傑志將於周三（7日）晚上8時在香港大球場舉行對馬德里體育會，兩隊於周一（5日）舉行賽前記者會。去季尾退役的傑志中場黃洋，將會以今場為告別戰，他笑言「有少少後悔」。 此戰將是效力傑志13季的黃洋足球生涯的最後一戰，他坦言已兩個月沒有正式操練，最近回港才開始找狀態，表示：「今次死喇，有少少後悔，因為只有一個星期時間準備。」

黃洋足球生涯的最後一戰 被問到對今次比賽的看法，黃洋表示完全不認為這是一場告別賽或者友誼賽，回到球會看見每個球員都很認真準備。同時這場比賽可能是他足球生涯一次最大的挑戰，因為始終對車路士也有三個星期時間準備，今次只有一個星期時間，希望自己可以專注在這場比賽上，可以踢好啲，對自己有一個交代。 掛靴兩個多月後再次回到球隊，黃洋大哥直言心情非常奇怪：「好像我的足球生涯是一個circle，返到黎隊波好新鮮，很多新球員我都要上網搜尋他們的名字，要記名，要認識。同第一季入傑志一模一樣，只不過當時冇人識我，現在大家都很尊敬我，稱呼我大哥，這是唯一不同的地方。」 談到自己的19號球衣將會被球會退役，黃洋表示很驚喜，因為足球界退役球衣不常見，這是對他這個在傑志踢了13季的球員的一種肯定。