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體育
2024-01-05 15:05:00

黃澤林加盟HKGTA及仁山優社　擔任網球發展大使

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黃澤林加盟HKGTA及仁山優社，擔任網球發展大使。

在拿度網球學校練習的香港網球代表黃澤林，早前香港公開賽首度出戰ATP巡迴賽，最新他宣布加盟由新世界旗下的香港高爾夫球及網球學院（HKGTA）及醫療健康品牌仁山優社（Humansa），擔任網球發展大使，推廣香港網球。

黃澤林感謝新世界對香港網球發展支持

是次簽約儀式於周五（1月5日），在HKGTA RICHARD MILLE室內網球場完成。黃澤林在HKGTA體育發展及教育總監楊嘉恩和Humansa數碼醫療及合夥企業主管王智超手上接過巨型網球，象徵集合三強之力推動本地網球發展。HKGTA的資深網球顧問、香港前首席女單網球員張玲亦有出席儀式。

現時，黃澤林在西班牙馬略卡的拿度網球學院（Rafa Nadal Academy）受訓，HKGTA亦是亞洲首家拿度網球中心（Rafa Nadal Tennis Center)。

黃澤林表示，感謝新世界對香港網球發展的支持，他成為大使後將透過不同活動，協助HKGTA師弟妹提升實力︰「見到他們令我想起兒時的自己，他們基本功紥實，期望未來一年我與他們的訓練與交流，能分享多些在國際舞台上的實戰經驗，加強他們在大賽上心理質素，為日後出戰ATP及WTA賽事做好準備。只要加以努力，他們定有機會成為香港網球明日之星。」

三強聯手發展HKGTA成港網球訓練基地

HKGTA體育及教育總監楊嘉恩表示，「HKGTA獨有的拿度網球學院訓練方法；Humansa的運動科學支援；加上黃澤林的天份、技術及經驗，三強聯手，將合力讓HKGTA發展成香港頂尖網球訓練基地。 」

Humansa數碼醫療及合夥企業主管王智超稱，「未來一年，Humansa將會全方位提供黃澤林在健康檢測、運動科學、物理復原及膳食營養上的專業支援，令他各方面保持最佳狀態，在更多國際賽事中為港爭光。」

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