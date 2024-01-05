黃澤林加盟HKGTA及仁山優社，擔任網球發展大使。

在拿度網球學校練習的香港網球代表黃澤林，早前香港公開賽首度出戰ATP巡迴賽，最新他宣布加盟由新世界旗下的香港高爾夫球及網球學院（HKGTA）及醫療健康品牌仁山優社（Humansa），擔任網球發展大使，推廣香港網球。

黃澤林感謝新世界對香港網球發展支持

是次簽約儀式於周五（1月5日），在HKGTA RICHARD MILLE室內網球場完成。黃澤林在HKGTA體育發展及教育總監楊嘉恩和Humansa數碼醫療及合夥企業主管王智超手上接過巨型網球，象徵集合三強之力推動本地網球發展。HKGTA的資深網球顧問、香港前首席女單網球員張玲亦有出席儀式。

現時，黃澤林在西班牙馬略卡的拿度網球學院（Rafa Nadal Academy）受訓，HKGTA亦是亞洲首家拿度網球中心（Rafa Nadal Tennis Center)。

黃澤林表示，感謝新世界對香港網球發展的支持，他成為大使後將透過不同活動，協助HKGTA師弟妹提升實力︰「見到他們令我想起兒時的自己，他們基本功紥實，期望未來一年我與他們的訓練與交流，能分享多些在國際舞台上的實戰經驗，加強他們在大賽上心理質素，為日後出戰ATP及WTA賽事做好準備。只要加以努力，他們定有機會成為香港網球明日之星。」