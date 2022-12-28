黃牛山水牛山行山訪芒草海 石天窗背山望海

打卡景點2︰黃牛石城石天窗 不少人以朝聖石天窗為往黃牛山的最終目標，但往黃牛石城斜度高兼浮沙碎石，要有合適裝備和體力才應考慮。於斜坡大石右方小徑可直接到黃牛石城，若錯追了，接近山頂前也有兩條路徑前往，需時較長而已。黃牛石城分為三層，全都氣勢不凡。最底一層斜坡盡頭為石天窗，由最少五塊大石築成天然窗口，伴以西貢海及飛鵝山一帶山勢起伏作背景。

打卡景點3︰水牛山回望黃牛 朝聖後，登上604米的黃牛山三角測量站，晴空萬里。由大帽山、沙田馬場，到麥理浩徑4段近大老山，至西貢白沙灣、將軍澳釣魚翁、馬鞍山、昂平高原、西貢蚺蛇尖都呈現眼前，就算不到黃牛石城，也大把打卡位。落坳位再抬級而上登水牛山606米時，回望黃牛山的人海和原始山勢，又是另一番味道。

打卡景點4︰山脊線看海 及後多番上落起伏的山脊線，行起來不像只有6.4公里。由於時間有限，在石芽山旁掠過，前方無名山脊被馬鞍山及女婆山等包圍，視覺效果顯非同凡享。在分叉路往西落山，花了不少時間抵花心坑涼亭。接上花崗岩樓梯，經心怡庭園後回到熟悉的路口，右轉5分鐘回黃泥頭完結行程。

自己垃圾自己帶走 總結黃牛山及水牛山在芒草盛開時格外吸引，整個山坡發放黃金色，但難度不低，不要輕視。經過村屋時保持安靜，勿騷擾村民。至於在黃牛石城打卡時安全至上，勿採摘或踩在芒草之上，自己垃圾自己帶走，一同愛護香港郊野。