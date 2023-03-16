黃花風鈴木季節︱將軍澳唐明街公園 三月賞花好去處

何時為黃花風鈴木花期？ 黃花風鈴木又稱黃鐘木，黃花風鈴木花期為3至4月。不過開花後維持盛放約1至2周，花期短。在唐明街公園及周圍巴士站等，約有十至廿棵黃花風鈴木。如想欣賞更多黃花風鈴木，可沿唐明街步行5-10分鐘到香港單車館公園，該處另有十多棵稱黃鐘木，還有櫻花、兒童遊樂場、人工湖、單車租借服務、食肆等設施。

唐明街公園地址在那？ 唐明街公園地址是將軍澳唐明街2號，佔地約1.4公頃，設環繞圓形草坪步道、兒童遊樂區、長者健身站、兒童遊樂場及無障礙設施、摸讀地圖、洗手間等，視障人士或需要電動輪椅的人士也可使用到。唐明街公園全日24 小時開放。唐明街公園人氣不低，除了街坊外，不少人在商場外賣食物後，帶到唐明街公園享用。