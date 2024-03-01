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體育
2024-03-01 15:52:00

黃花風鈴木︱將軍澳唐明街公園 三月賞花好去處

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將軍澳唐明街公園

將軍澳唐明街公園於3月時是熱門的賞花好去處。

黃花風鈴木（英文︰Yellow Poui）的季節及花期，是每年3-4月。在將軍澳區除了香港單車館公園，還可到將軍澳站旁的唐明街公園賞黃花風鈴木。唐明街公園由將軍澳港鐵站3分鐘抵達，設施齊全，揀一個好天氣到將軍澳展開打卡及美食之旅吧。

文︰山全部都係山

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唐明街公園點去？

前往唐明街公園，由將軍澳站C出口出閘，進入PopCorn商場。於客戶服務中心右方上自動電梯，於PopCorn1樓靠右

離開商場，已抵達唐明街公園。由將軍澳站至唐明街公園不用3分鐘。

乘巴士前往唐明街公園的話，可於火炭駿洋邨/沙田市中心798巴士，或乘290/296A/296C/296D/276P/792M巴士。

由九龍城乘110小巴，或107/110A小巴，所有公共交通於唐明街公園唐明街或尚德商場落車。

唐明街公園附近泊車位︰唐明停車場、TKO Spot、PopCorn 停車場等。

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何時為黃花風鈴木花期？

黃花風鈴木又稱黃鐘木，黃花風鈴木花期為3至4月。不過開花後維持盛放約1至2周，花期短。在唐明街公園及周圍巴士站等，約有十至廿棵黃花風鈴木。如想欣賞更多黃花風鈴木，可沿唐明街步行5-10分鐘到香港單車館公園，該處另有十多棵稱黃鐘木，還有櫻花、兒童遊樂場、人工湖、單車租借服務、食肆等設施。

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唐明街公園地址在那？

唐明街公園地址是將軍澳唐明街2號，佔地約1.4公頃，設環繞圓形草坪步道、兒童遊樂區、長者健身站、兒童遊樂場及無障礙設施、摸讀地圖、洗手間等，視障人士或需要電動輪椅的人士也可使用到。唐明街公園全日24 小時開放。唐明街公園人氣不低，除了街坊外，不少人在商場外賣食物後，帶到唐明街公園享用。

香港單車館公園 櫻花黃花風鈴木華麗綻放

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唐明街公園是寵物共享公園嗎？

唐明街公園不是寵物共享公園，狗主可帶狗到將軍澳海濱公園、坑口花園。

唐明街公園附近PopCorn、天晉、尚德商場。附近學校包括基督教宣道會宣基中學、仁濟醫院王華湘中學、香港科技大學賽馬會大樓、博愛醫院八十週年鄧英喜中學。

黃花風鈴香港賞花路線

路線

將軍澳站C出口→PopCorn一樓→唐明街公園

起步交通

將軍澳站C出口798/290/290A/290X/296A巴士296C/296D/276P/792M巴士107/110/110A小巴

唐明街公園唐明街或尚德商場落車

終點交通

同上

補給

唐明街公園汽水機及加水站

撤退

-

廁所

唐明街公園、尚德商場、PopCorn

距離/需時

約0.5公里

/0.5小時

體力

1/5

技術

1/5

景色

3.5/5
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