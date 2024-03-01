黃花風鈴木︱將軍澳唐明街公園 三月賞花好去處

何時為黃花風鈴木花期？ 黃花風鈴木又稱黃鐘木，黃花風鈴木花期為3至4月。不過開花後維持盛放約1至2周，花期短。在唐明街公園及周圍巴士站等，約有十至廿棵黃花風鈴木。如想欣賞更多黃花風鈴木，可沿唐明街步行5-10分鐘到香港單車館公園，該處另有十多棵稱黃鐘木，還有櫻花、兒童遊樂場、人工湖、單車租借服務、食肆等設施。

唐明街公園是寵物共享公園嗎？ 唐明街公園不是寵物共享公園，狗主可帶狗到將軍澳海濱公園、坑口花園。 唐明街公園附近PopCorn、天晉、尚德商場。附近學校包括基督教宣道會宣基中學、仁濟醫院王華湘中學、香港科技大學賽馬會大樓、博愛醫院八十週年鄧英喜中學。 黃花風鈴香港賞花路線 路線 將軍澳站C出口→PopCorn一樓→唐明街公園 起步交通 將軍澳站C出口798/290/290A/290X/296A巴士296C/296D/276P/792M巴士107/110/110A小巴 唐明街公園唐明街或尚德商場落車 終點交通 同上 補給 唐明街公園汽水機及加水站 撤退 - 廁所 唐明街公園、尚德商場、PopCorn 距離/需時 約0.5公里 /0.5小時 體力 1/5 技術 1/5 景色 3.5/5