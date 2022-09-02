默郡打吡迎利物浦 愛華頓新星新鋒撐場

英超馬不停蹄，周末上演第6輪賽事，打頭陣上演默西塞德打吡，由開季5戰聯賽不勝的愛華頓，在香港時間周六晚迎戰回勇的利物浦(03/09 19:30)。利物浦今場將有箭頭達雲紐尼斯復出，加上剛戰絕殺紐卡素，信心回升。至於愛華頓「10號」新星安東尼哥頓(Anthony Gordon)近期嶄露鋒芒，加上由白禮頓加盟的法國射手馬奧比(Neal Maupay)登場，組成新攻擊組合鬥宿敵，望一顯顏色，「藍紅」激戰，精彩可期。

愛華頓新10號哥頓

21歲的英格蘭小將安東尼哥頓，今季改穿10號波衫，雖然近月一直受車路士重金挖角，但會方拒售，哥頓亦專注作賽，開季英超5戰踢足兼擔起入球重責，表現綻露鋒芒，近兩仗皆在其入球下先開紀錄，最終慘被逼和。領隊林柏特上仗和列斯聯後，再被問及此哥頓會否離隊時說：「不。他太重要，過去兩仗顯示了身價。」除安東尼哥頓留隊，該隊今夏由法甲里爾簽入比利時中場新星奧拿拿，上仗首度在英超踢足全場，活力十足，加上過去3季為白禮頓上陣84場英超攻入26球的法國前鋒馬奧比，今場有望擔正登場，攻守陣容稍見改善，將繼續為聯賽首勝奮戰，更不欲上屆被同市宿敵利物浦聯賽「雙殺」重演。

馬奧比

開局不順的利物浦，近兩仗先贈般尼茅夫9蛋，及戰至97分鐘靠新兵法比奧卡華路「絕殺」紐卡素，球員信心提升，加上停賽3場的新中鋒達雲紐尼斯監期滿，有望跟近2仗錄得3入球3助攻的巴西箭頭羅拔圖法明奴，爭踢正箭頭。最令領隊高普煩惱是隊長佐敦軒達臣上仗疑似拉傷鼠蹊，中場實力再削弱，幸小將哈維艾利諾表現不俗，可助紅軍力爭3連勝。