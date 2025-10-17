​全運會｜全紅嬋近半年後復出　代表廣東參加3項跳水比賽

據第十五屆全運會官網信息顯示，兩屆奧運會跳水個人金牌得主全紅嬋將於11月初在大灣區舉行的全運會復出，代表廣東隊參加女子團體、女子雙人10米跳台、女子單人10米跳台3個項目比賽，力爭3金。據悉，這是她自今年5月北京世界盃超級總決賽後，時隔近半年重返賽場。

第十五屆全運會於11月9日至21日在廣東、香港、澳門三地聯合舉辦，跳水比賽是開幕前先期進行的賽事之一。根據賽程，11月2日上午全紅嬋將參加女子團體10米跳台決賽，當晚將參加女子團體雙人10米跳台決賽。11月6日上午，她將出戰女子雙人10米跳台預賽，傍晚參加該項目決賽。11月8日上午參加女子單人10米跳台預賽和半決賽，決賽將在11月10日晚間進行。比賽場館均位於廣州的廣東奧體中心。