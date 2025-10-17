熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
體育
2025-10-17 15:06:25

​全運會｜全紅嬋近半年後復出　代表廣東參加3項跳水比賽

分享：
據第十五屆全運會官網信息顯示，兩屆奧運會跳水個人金牌得主全紅嬋將於11月初在大灣區舉行的全運會復出 (資料圖片)

據第十五屆全運會官網信息顯示，兩屆奧運會跳水個人金牌得主全紅嬋將於11月初在大灣區舉行的全運會復出 (資料圖片)

據第十五屆全運會官網信息顯示，兩屆奧運會跳水個人金牌得主全紅嬋將於11月初在大灣區舉行的全運會復出，代表廣東隊參加女子團體、女子雙人10米跳台、女子單人10米跳台3個項目比賽，力爭3金。據悉，這是她自今年5月北京世界盃超級總決賽後，時隔近半年重返賽場。

第十五屆全運會於11月9日至21日在廣東、香港、澳門三地聯合舉辦，跳水比賽是開幕前先期進行的賽事之一。根據賽程，11月2日上午全紅嬋將參加女子團體10米跳台決賽，當晚將參加女子團體雙人10米跳台決賽。11月6日上午，她將出戰女子雙人10米跳台預賽，傍晚參加該項目決賽。11月8日上午參加女子單人10米跳台預賽和半決賽，決賽將在11月10日晚間進行。比賽場館均位於廣州的廣東奧體中心。

adblk5

 

據第十五屆全運會官網信息顯示，兩屆奧運會跳水個人金牌得主全紅嬋將於11月初在大灣區舉行的全運會復出，代表廣東隊參加女子團體、女子雙人10米跳台、女子單人10米跳台三個項目比賽 全紅嬋去年巴黎奧運成功衛冕女子十米高台跳水金牌，成為中國隊奪得三項金牌嘅最年輕選手。 全紅嬋保送大學層級差異引熱議　無緣985不如陳芋汐原因曝光 全紅嬋獲保送廣州暨南大學運動訓練專業。(資料圖片／林俊源攝)

上屆斬獲兩枚金牌

上屆全運會，全紅嬋代表廣東隊參加女子團體、女子單人10米跳台兩個項目，最終斬獲兩枚金牌。

全紅嬋最近一次參加正式比賽，是今年5月初在北京國家游泳中心舉行的2025世界泳聯世界盃超級總決賽。她同隊友陳芋汐合作贏得女子雙人10米台冠軍，並在女子單人10米跳台比賽中拿到亞軍。此後，全紅嬋因傷缺席全國跳水冠軍賽、世錦賽，至今未重返賽場。今年9月，全紅嬋入讀暨南大學，就讀體育學院運動訓練專業。

全紅嬋2007年生於廣東湛江。2021年8月，全紅嬋以5跳中3跳滿分，總分466.2分，創女子10米跳台歷史最高分紀錄，奪得東京奧運跳水女子單人10米台金牌。2024年巴黎奧運，她獲得女子10米台跳水單雙人兩枚金牌，成為繼伏明霞、陳若琳後成功衛冕跳水女子單人10米台的中國選手。

全運會香港賽區｜香港賽區賽事日期（2025全運會香港賽區 FB） 全運會香港賽區｜殘特奧會香港賽區賽程（2025全運會香港賽區 FB） 全運會香港賽區｜產生金牌數目（2025全運會香港賽區圖片） 全運會香港賽區｜香港單車館。（2025全運會香港賽區圖片） 全運會香港賽區｜啟德體育園篇。（2025全運會香港賽區圖片） 全運會香港賽區｜香港承辨4個殘特奧會競賽項目。（2025全運會香港賽區圖片） 全運會香港賽區｜香港承辨8個競賽項目。（2025全運會香港賽區圖片）

ADVERTISEMENT

追蹤am730 Google News