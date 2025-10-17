​全運會｜全紅嬋近半年後復出　代表廣東參加3項跳水比賽

據第十五屆全運會官網信息顯示，兩屆奧運會跳水個人金牌得主全紅嬋將於11月初在大灣區舉行的全運會復出，代表廣東隊參加女子團體、女子雙人10米跳台、女子單人10米跳台3個項目比賽，力爭3金。據悉，這是她自今年5月北京世界盃超級總決賽後，時隔近半年重返賽場。
第十五屆全運會於11月9日至21日在廣東、香港、澳門三地聯合舉辦，跳水比賽是開幕前先期進行的賽事之一。根據賽程，11月2日上午全紅嬋將參加女子團體10米跳台決賽，當晚將參加女子團體雙人10米跳台決賽。11月6日上午，她將出戰女子雙人10米跳台預賽，傍晚參加該項目決賽。11月8日上午參加女子單人10米跳台預賽和半決賽，決賽將在11月10日晚間進行。比賽場館均位於廣州的廣東奧體中心。
上屆斬獲兩枚金牌
上屆全運會，全紅嬋代表廣東隊參加女子團體、女子單人10米跳台兩個項目，最終斬獲兩枚金牌。
全紅嬋最近一次參加正式比賽，是今年5月初在北京國家游泳中心舉行的2025世界泳聯世界盃超級總決賽。她同隊友陳芋汐合作贏得女子雙人10米台冠軍，並在女子單人10米跳台比賽中拿到亞軍。此後，全紅嬋因傷缺席全國跳水冠軍賽、世錦賽，至今未重返賽場。今年9月，全紅嬋入讀暨南大學，就讀體育學院運動訓練專業。
全紅嬋2007年生於廣東湛江。2021年8月，全紅嬋以5跳中3跳滿分，總分466.2分，創女子10米跳台歷史最高分紀錄，奪得東京奧運跳水女子單人10米台金牌。2024年巴黎奧運，她獲得女子10米台跳水單雙人兩枚金牌，成為繼伏明霞、陳若琳後成功衛冕跳水女子單人10米台的中國選手。