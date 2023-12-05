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體育
2023-12-05 16:21:47

「國乒第一美女」王添藝德國賽贏女雙冠軍 內媒︰漂亮得不像實力派(附比賽片段)

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近日王添藝到德國杜塞爾多夫出戰WTT支線系列賽（WTT Feeder Series）贏得女子雙打冠軍，話題依然集中在她的外表上，有內媒形容她「漂亮得不像實力派」

近日王添藝到德國杜塞爾多夫出戰WTT支線系列賽（WTT Feeder Series）贏得女子雙打冠軍，話題依然集中在她的外表上，有內媒形容她「漂亮得不像實力派」

中國21歲乒乓球手王添藝因為擁媲美藝人的外貌，近期屢次成球迷話題，她10月在全國錦標賽混雙16強夥拍劉丁碩擊敗世界第一組合王楚欽及孫穎莎，已走紅內地網絡，獲封「國乒第一美女」，網民形容她似「李若彤、高圓圓、全智賢、袁詠儀的合體」。近日王添藝到德國杜塞爾多夫出戰WTT支線系列賽（WTT Feeder Series）贏得女子雙打冠軍，話題依然集中在她的外表上，有內媒形容她「漂亮得不像實力派」，連外國球迷也「倒戈」為她歡呼。

王添藝夥拍何卓佳赴WTT次級賽事、支線系列賽（WTT Feeder Series）杜塞爾多夫站III出戰女子雙打，決賽擊敗馬特洛娃/巴拉佐娃的跨國組合奪冠。 王添藝夥拍何卓佳赴WTT次級賽事、支線系列賽（WTT Feeder Series）杜塞爾多夫站III出戰女子雙打，決賽擊敗馬特洛娃/巴拉佐娃的跨國組合奪冠。 王添藝夥拍何卓佳赴WTT次級賽事、支線系列賽（WTT Feeder Series）杜塞爾多夫站III出戰女子雙打，決賽擊敗馬特洛娃/巴拉佐娃的跨國組合奪冠。 王添藝夥拍何卓佳赴WTT次級賽事、支線系列賽（WTT Feeder Series）杜塞爾多夫站III出戰女子雙打，決賽擊敗馬特洛娃/巴拉佐娃的跨國組合奪冠。 王添藝夥拍何卓佳赴WTT次級賽事、支線系列賽（WTT Feeder Series）杜塞爾多夫站III出戰女子雙打，決賽擊敗馬特洛娃/巴拉佐娃的跨國組合奪冠。 21歲的王添藝爆冷贏波爆紅，網民讚她「國乒第一美女」。 （微博截圖） 21歲的王添藝爆冷贏波爆紅，網民讚她「國乒第一美女」。 （微博截圖） 21歲的王添藝爆冷贏波爆紅，網民讚她「國乒第一美女」。 （微博截圖） 21歲的王添藝爆冷贏波爆紅，網民讚她「國乒第一美女」。 （微博截圖） 21歲的王添藝爆冷贏波爆紅，網民讚她「國乒第一美女」。 （微博截圖） 21歲的王添藝爆冷贏波爆紅，網民讚她「國乒第一美女」。 （微博截圖） 21歲的王添藝爆冷贏波爆紅，網民讚她「國乒第一美女」。 （微博截圖） 21歲的王添藝爆冷贏波爆紅，網民讚她「國乒第一美女」。 （微博截圖）

網民讚李若彤+高圓圓+全智賢合體

在國家隊只屬二線球手的王添藝，早前夥拍何卓佳赴WTT次級賽事、支線系列賽（WTT Feeder Series）杜塞爾多夫站III出戰女子雙打，最終兩人在決賽以局數3：1擊敗馬特洛娃/巴拉佐娃的跨國組合奪冠。縱然僅為次一級賽事，但她因美貌再受注目，內地媒體形容她「乒壇女神爆紅！漂亮得不像實力派！」，指出她是「美貌與實力完美結合」的球手。

外國球迷「倒戈」為她歡呼

報道又指除了中國球迷為王添藝傾倒，連外國球迷也「倒戈」為她歡呼，「沒想到她的巨大魅力居然將外國球迷都給迷倒了」。

外界評頭品足感困擾  取消微博賬號

王添藝2002年出生於山東濟南，從小因為哥哥而對乒乓產生興趣，14歲進入國家隊。惟出眾外貌卻令外界沒把焦點放在球技，網民對她評頭品足甚至惡言相向，令她十分困擾，最終取消微博賬號以專心事業。

入選國家隊的時候，她曾在訪問中說過以世界冠軍為終極目標，惟王添藝的微博群組早前曾聲稱，這名女將去年因傷病問題，無法跟上國家隊的高強度訓練，並一度提出退隊，外界亦認為其實力仍未能入圍一隊，出戰巴黎奧運機會不大。

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