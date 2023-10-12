「國乒第一美女」 王添藝爆冷贏波爆紅 網民讚李若彤+高圓圓+全智賢合體(多圖有片)

中國乒乓球名將王楚欽與孫穎莎在杭州亞運奪金後，在全國錦標賽出戰混雙。這對世界第一組合在16強遇上劉丁碩及王添藝，爆大冷以9：11、7：11、9：11直落三局落敗，亦令21歲的王添藝走紅內地網絡，網民讚她外貌媲美藝人是「國乒第一美女」，形容似「李若彤、高圓圓、全智賢、袁詠儀的合體」。

王添藝2002年出生於山東濟南，從小因為哥哥而對乒乓產生興趣，14歲進入國家隊，目前是山東魯能乒乓球隊運動員。爆冷擊敗這對「世一」組合後，王添藝在微博上人氣急升，獲得不少網民關注，有網民分享了王添藝在比賽現場的照片，她甜美可愛的形象赢得了眾多網友的心，更有人認為她比許多女演員還要漂亮，其條件足以直接轉闖娛樂圈，「是女乒界的顔值天花板」，甚至有人認為她是國乒隊中最漂亮的女選手。「這顏值簡直是李若彤﹑高圓圓﹑全智賢﹑袁詠儀的合體」。

傳已退出國家隊

王添藝數年前曾受訪時說，最終目標是劍指世界冠軍為國爭光，於國家隊二隊的她「首先做好自己，然後一步一步地打好基本功，希望以後能早點進一隊」。

惟今年前中國乒乓球隊女隊二隊教練朱文韜透露，王添藝已退出國家隊，目前已離隊念書。他認為王添藝其實是個有天賦的運動員，但成績並沒有達到預期，對其決定感遺憾。