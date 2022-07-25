「地標戰」入波挫拜仁 哥帥：夏蘭特要時間操fit

新「射球機器」艾寧夏蘭特一出即顯威力！今夏從多蒙特加盟「藍月」曼城的挪威當打射手夏寧夏蘭特，在威斯康辛的「處子戰」早段，即射入全場唯一入球，協助這支英超勁旅以1比0打敗德甲班霸拜仁慕尼黑，在球會賽以2戰全勝完成今夏美國之旅。不過藍月主帥哥迪奧拿賽後審慎表示，夏蘭特仍需時尋回最佳狀態。

上仗球隊打敗CF阿美利加時，全程做座上客的夏蘭特，今場擔正掛帥，並由基亞利殊及馬列斯在兩側輔助攻堅，結果只用了不足12分鐘，便接應基亞利殊左路傳送，近門飛剷破德國鋼門紐亞的十指關，曼城亦在全場大部分時間佔優下，以1比0勝出。今場比賽賽前及比賽早段，受雷暴影響分別要延遲開賽及暫停，大會最後宣布上、下半場只各踢40分鐘。

藍月主帥哥迪奧拿談及只上陣上半場的夏蘭特說：「他射入一記慣常會站在門前的重要入球，比賽頭段他需要尋回比賽節奏，但上陣半場對他已很好；就看他經歷早前的傷患後，身體會有甚麼反應。回到英國後，己隊會有足夠時間備戰每場周末比賽，兩、三周後，我們會重拾勇態。」曼城本周六將於社區盾鬥利物浦。

夏蘭特在上半場尾段曾食「詐胡」，而兩軍下半場派出不少新兵落場，阿根廷前鋒祖利安艾華利斯入替夏蘭特攻堅；而拜仁的中堅馬菲斯迪歷特及荷蘭新星中場賴恩格雲貝治亦有出場，不過前鋒沙迪奧文尼因飛往摩洛哥領取非洲足球先生獎項缺陣，稍後會合大軍，備戰本周六德超盃鬥RB萊比錫。

